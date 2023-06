Gräfelfinger Straßenfest abgesagt

Von: Martin Schullerus

Bilder wie dieses von 2019 wird es heuer nicht geben: Das Gräfelfinger Straßenfest, das stets am Samstag vor dem ersten Wiesnwochenende stattfindet, musste die Gemeinde wegen der Sanierung der Bahnhofstraße Ost absagen. © DAGMAR RUTT

Das Gräfelfinger Straßenfest, eine Institution des Würmtaler Veranstaltungskalenders, findet heuer nicht statt. Die Gemeinde hat es am Freitag offiziell abgesagt – nach reiflicher Überlegung und mit guten Gründen.

Gräfelfing – Die Terroranschläge am 11. September 2001, die Corona-Pandemie in den Jahren 2020 und 2021 – in der über 30-jährigen Geschichte des Gräfelfinger Straßenfestes schafften es nur echte Katastrophen, die Traditionsveranstaltung mit bis zu 20 000 Besuchern auszuhebeln. Nun ist es wieder so weit, und der Grund klingt auf den ersten Blick geradezu trivial. Bei genauerem Hinschauen blieb den Verantwortlichen gar keine andere Wahl als die Absage.

„Nach gründlicher Abwägung aller Argumente haben sich Bürgermeister Peter Köstler, Straßenfest-Organisator Jan Konarski sowie das Sachgebiet Tiefbau und die Ordnungsverwaltung darauf verständigt, das Straßenfest in diesem Jahr ausnahmsweise nicht durchzuführen“, heißt es in einer Pressemitteilung aus dem Rathaus vom Freitagmorgen. „Hintergrund dieser Maßnahme ist die Grundsanierung der Bahnhofstraße Ost, die wir aufgrund ihrer Dringlichkeit nicht länger aufschieben können“, erklärte Bürgermeister Peter Köstler. „Wir bedauern diesen Schritt zwar außerordentlich, da das Straßenfest natürlich fest in unseren Jahreskalender gehört und das große Highlight nach den Sommerferien darstellt. Aber Aspekte der Sicherheit machen es nahezu unmöglich, es mit dem Wegfall der Straßenflächen durch die Baumaßnahme im Sommer korrekt durchzuführen.“

Sicherheit der Besucher sei nicht zu garantieren

Jan Konarski, seit vielen Jahren Organisator des Straßenfestes, steht hinter dieser Entscheidung, die in einer langen, ernsten Besprechung am Mittwoch fiel, in der das Für und Wider ausführlich abgewogen wurde. Das ausschlaggebende Argument sei die Sicherheit für die Festbesucher gewesen, die niemand hätte garantieren können, sagte Konarski am Freitag im Merkur-Gespräch. „Durch den Wegfall der entsprechenden Straßenflächen können nicht nur viele Angebote wie der Flohmarkt nicht durchgeführt werden, sondern es fallen vor allem auch Fluchtwege und Möglichkeiten der Umleitung des Verkehrs weg“, ließ Konarski sich in der Pressemitteilung zitieren. Der Eichendorffplatz bleibe zwar von den Baumaßnahmen im Grunde unangetastet, aber das Kinderprogramm könne dennoch in gewohnter Form nicht durchgeführt werden. Denn durch den Umleitungsverkehr auf der Rottenbucher Straße werde hier zu viel Verkehrsaufkommen sein, auch die Buslinien würden natürlich entsprechend umgeleitet. „Ebenso können wir auch die Angebote des Straßenfests, die in der Rottenbucher Straße stattfinden, nicht durchführen“, so Konarski. Dazu zählen die vor allem für Familien attraktiven Programmpunkte der Gräfelfinger Feuerwehr und das gastronomische Angebot der Bäckerei Sickinger. Mit all diesen Akteuren nahm Jan Konarski im Vorfeld Kontakt auf und beriet sich mit ihnen. „Wir haben uns die Entscheidung nicht leicht gemacht, aber für dieses Jahr sehen wir leider keine andere Möglichkeit. Wir bitten die Bürgerinnen und Bürger und natürlich alle Freunde des Straßenfests dafür um Verständnis. Im nächsten Jahr wird es dafür wieder umso schöner werden“, so Konarski.

Kultursommer und Weinfest finden statt

Was ihm am meisten Sorgen bereitete, waren der mangelhafte Schutz nicht zuletzt der Kinder vor dem Straßenverkehr, der durch die Sperrung der Bahnhofstraße Ost über die Rottenbucher Straße laufen muss. „Durch die nötigen Sicherheitsabstände hätten wir zwei Drittel der Veranstaltungsfläche eingebüßt“, so Konarski. Wenn trotz dieser Umstände die Besucher in gewohnter fünfstelliger Zahl gekommen wären, hätte ein völliger Kollaps gedroht. „Auf den Eichendorffplatz und das Kinderprogramm ebenso zu verzichten wie auf den Flohmarkt und die Veranstaltungen in der Rottenbucher Straße hätte das Straßenfest obsolet gemacht. Alles mit Zäunen abzusichern, wäre auch keine gangbare Lösung gewesen“, sagte der Organisator und gab zu: „Es ist ein großes weinendes Auge dabei, aber Sicherheit geht nun mal vor. Wir wären sehenden Auges in ein Risiko gegangen, das weder für die Besucher noch für die Gemeinde und mich als Organisator zumutbar war.“

Wie berichtet, soll die Bahnhofstraße Ost ab Anfang Juli bis Mitte November zunächst im ersten Bauabschnitt zwischen Eichendorffplatz und Tassilostraße saniert werden. Nach einer Pause über den Winter folgt der zweite Bauabschnitt ab Tassilostraße bis zur Einmündung Stefanusstraße, beginnend mit Mitte März bis Mitte August 2024. Neben der Erneuerung der Fahrbahn, der Bordsteine und der Entwässerung werden in diesem Zug vor allem die Hauptleitungen für die Fernwärme verlegt, um voraussichtlich ab 2025 Teile der Gemeinde mit Fernwärme aus Tiefengeothermie versorgen zu können.

Einen Trost hat Jan Konarski für die Gräfelfinger und Würmtaler doch noch parat: „Der Kultursommer und das Weinfest auf dem Eichendorffplatz finden auch in diesem Jahr statt“, verspricht er.