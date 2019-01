Neuer Versuch am Gordischen Knoten

Machten sich vor Ort an der Kreuzung Pasinger Straße/Kleinhaderner Weg ein Bild (v. li.): Hartmut Schüler (ADFC), Herbert Haffner (Landratsamt München), Bürgermeisterin Uta Wüst und Roland Strecker (Bauamt Gemeinde). Nicht im Bild: Stephan Ebner vom Staatlichen Bauamt Freising. Fotos: dagmar rutt

Verkehrsknotenpunkt Pasinger/Lochhamer Straße/Kleinhaderner Weg

von Martin Schullerus schließen

Der Verkehrsknotenpunkt Pasinger/Lochhamer Straße/Kleinhaderner Weg in Gräfelfing ist ein Gordischer Knoten, an dem schon viele Experten gescheitert sind. Am Dienstag gab es einen neuen Ortstermin mit Vertretern von Gemeinde, Landratsamt, Staatlichem Bauamt Freising und ADFC. Ob es diesmal gelingt, den Knoten zu zerschlagen, ist alles andere als sicher.