Gräfelfings erster Kindergarten wird 50

Von: Victoria Strachwitz

Jubiläum gefeiert: Der Kindergarten St. Stefan wurde 50 Jahre alt. © privat

Der Kindergarten St. Stefan in Gräfelfing hat allen Grund zu feiern. Seit 50 Jahren steht er für Kontinuität. Seine Leiterin ist seit 25 Jahren in der Einrichtung.

Gräfelfing – „Das ist schon beachtlich“, sagt Heidi Schilasky. Seit 50 Jahren gibt es den katholischen Kindergarten St. Stefan in Gräfelfing in seiner jetzigen Form. Und in all diesen Jahren hat nur einmal die Leitung gewechselt. Jeden Tag fährt Schilasky 40 Kilometer vom Ammersee nach Gräfelfing zum Kindergarten – seit 25 Jahren. Seit 17 Jahren ist sie die Leitung. „Ich bin so gerne hier“, sagt sie. Die Fahrt, „war’s mir immer wert“. Kollegen, Eltern und Kinder habe sie so gerne, „da wollte ich nicht wechseln“.

Jetzt ist Schilasky 63 Jahre alt und wechselt doch – in den Ruhestand. Die Bürokratie habe über die Jahre zugenommen. „Für die Arbeit mit den Kindern habe ich nicht mehr viel Zeit.“ Dabei ist sie es, die ihr am Herzen liegt. Zu Hause am Ammersee wohnen nebenan ihre Enkelkinder. „Die warten darauf, dass ich nicht mehr in die Arbeit fahren muss“, erzählt die Pädagogin mit Leib und Seele.

Vor 17 Jahren übernahm Schilasky die Leitung des Kindergartens von Erika Happich, die die Geschicke 33 Jahre lang gelenkt hatte. 1973, als die Einrichtung in ihre jetzigen Räume an der Bahnhofstraße 8 zog und von zwei auf vier Gruppen wuchs, fing Happich an. Schilasky: „In 50 Jahren nur zwei Leitungen, das gibt es nicht oft.“

1500 Kinder

St. Stefan war der erste Kindergarten in der Gemeinde Gräfelfing. Zentral gelegen, große Gruppenräume, großer Turnraum, großer Garten. In Gräfelfing ist die Einrichtung eine Institution. Rund 1500 Kinder haben sie seit 1973 besucht, darunter Sabine Köstler, die Ehefrau des Bürgermeisters Peter Köstler. Inzwischen gehen längst Kinder von ehemaligen Kindern ein und aus. Und wer selbst dort war, bekomme einen Bonus, wenn er seine eigenen Kinder unterbringen will, so Schilasky. Der Kindergarten feiert in diesen Tagen sein 50-jähriges Bestehen, allerdings ist er eigentlich ein ganzes Stück älter. Bereits nach dem Zweiten Weltkrieg machten zwei Klosterfrauen der Armen Schulwestern dort, wo sich heute der Hort befindet, zwei Kindergartengruppen auf. Die Klosterschwestern lebten oben im Gebäude, unten war der Kindergarten. 1973 dann zog die Einrichtung in den Neubau. Das wird jetzt gefeiert. „Die 50 Jahre beziehen sich auf das Gebäude, in dem wir jetzt sind.“ Nicht nur was Personal und Standort betrifft, steht der Kindergarten für Kontinuität. Der Träger ist nach wie vor kirchlich. „Die christlichen Feste im Jahreskreis feiern wir besonders.“ Erntedankfest ist das erste Fest im Jahr, „dazu kommen auch die neuen Eltern“. Und St. Martin ist nicht in Laternenfest umbenannt worden. „Wir machen einen Sankt- Martinsumzug mit Kerzen in den Laternen und sprechen über St. Martin. Wir wären kein katholischer Kindergarten, wenn wir das nicht machen würden“, so Schilaskys Überzeugung.

Geändert hat sich in 50 Jahren dennoch einiges. Anfangs habe es nur eine Ganztagsgruppe gegeben, die meisten Kinder hätten mittags Zuhause gegessen. „Dann wurde der Bedarf nach Ganztagsbetreuung spürbar.“ Mittlerweile werden alle Kinder bis in den Nachmittag hinein betreut. Auch die Kinder und die Eltern hätten sich verändert. „Ich habe den Eindruck, dass Eltern Angst haben, den Kindern Grenzen aufzulegen.“ Aber: „Manchmal brauchen Kinder Struktur. Kinder müssen nicht alles selbst entscheiden.“ Die Kinder hingegen hätten an Angst verloren. „Sie sind aufgeschlossener, offener, neugierig.“ Sie trauten sich heute, mehr zu sagen. „Kinder dürfen sagen, was ihnen nicht passt. Das wollen wir auch. Das ist auch schön.“ Nach den Sommerferien dürfen sie sich mit ihren Anliegen an eine neue Leitung wenden. Ab diesem Zeitpunkt kümmert sich Heidi Schilasky nurmehr um ihre eigenen Enkelkinder, und jemand anderer darf für Kontinuität im katholischen Kindergarten St. Stefan sorgen.