Großbaustelle im Herzen Gräfelfings

Von: Martin Schullerus

Teilen

So soll das Bürgerhaus nach Fertigstellung von An- und Neubauten sowie der Sanierung aussehen. Der neue, großere Turm, der als Wahrzeichen gedacht ist, behält nach aktueller Beschlusslage das Fenster im vierten Geschoss, wie hier dargestellt. © Visualisierung: Molenaar Architekten

Der Beginn der Bauarbeiten zur Generalsanierung und Erweiterung des Gräfelfinger Bürgerhauses steht bevor. Die Architekten präsentierten dem Bauausschuss nun die aktuelle Planung zur Baustelleneinrichtung und den Zeitabläufen. Eine kurzfristige, wesentliche Änderung der Turm-Fassade lehnte das Gremium ab.

Gräfelfing – „Manchmal hat man das Gefühl, dass etwas noch nicht so ist, wie es sein sollte“, sagte Architekt Roland Speckle, der mit seinem Kollegen Klaus Molenaar beim Bürgerhaus-Projekt zusammenarbeitet. Dieses Gefühl mochte richtig sein, doch es kam zu spät. Der Bauausschuss ließ sich nicht mehr kurzfristig für eine Änderung begeistern; auch wenn die Architekten es mit Engelszungen versuchten, stießen sie auf taube Ohren.

Es ging um das obere der vier Turm-Stockwerke. Dort sollte bisher, wie in den zwei Stockwerken darunter, ein Fenster um das westliche Eck des Turms laufen, den Blick auf den Bahnhofplatz und Richtung Rathaus eröffnen. Dieses oberste Fenster wollten die Architekten nun durch geschlossene Fassadenwand ersetzen und den dahinter liegenden Raum stattdessen durch ein großzügiges Oberlicht aufhellen.

Die Fassade werde damit „spannungsreicher“ und in sich ruhiger gestaltet, der Turm fasse den Platz optisch markanter ein, wenn er nicht eine „Wohnungsbau-Befensterung“ trage, so Roland Speckle. „Der Turm wird mehr Turm und Merkzeichen.“ Außerdem sei diese Variante energetisch günstiger, für die Raumnutzung von Vorteil und bezüglich der Kosten neutral.

Bürgermeister Peter Köstler fand diese Argumente eingängig und sagte: „Die Verwaltung kann dem gut folgen und empfiehlt diese Änderung auch.“ Mit dieser Ansicht blieb er im Bauausschuss freilich allein. Wolfgang Balk (IGG) fand den Turm ohne das obere Fenster zu „wuchtig“. Martin Feldner (Grüne) bedauerte, dass ohne Fenster „die schöne Aussicht über die Dächer Gräfelfings“ wegfallen würde. Und der sommerliche Wärmeschutz bei einer Dachverglasung sei anfällig. Florian Ernstberger (BVGL) bestätigte mit Blick auf eine Visualisierung der Turmfassade: „Ich wäre gerne der Mann dort oben, der über den Platz schaut. Gerade das Fenster macht doch den Charme aus.“ Für die Änderung der Pläne stimmte schließlich nur Bürgermeister Köstler. Die Zustimmung des Ratsplenums vorausgesetzt, wird es also dabei bleiben.

Detailliert erläuterten die Planer dann die Baustelleneinrichtung, die mit den umliegenden Nachbarn und den beiden Gastronomen von „Joe Marino“ und „Café Gräfelfinger“ abgestimmt seien. Grundsätzlich gibt es drei Hauptarbeitszonen: den Turm-Neubau, den rückwärtigen Bühnenbau und die Erweiterung am Wendehammer der Flurstraße. Hier wird es zum Schutz jeweils Absperrungen in Form hoher Bretterwände geben, die die Gemeinde ansehnlich gestalten will. Der Durchgang zwischen Scharnitzer Straße und Bahnhofplatz, am „Gräfelfinger“ vorbei, soll offenbleiben, wenn auch verschmälert. In dem Bereich wird auch die provisorische Kasse fürs Filmeck situiert; das Kino soll während der Bauzeit von rund zweieinhalb Jahren weiter funktionieren können. Die Scharnitzer Straße selbst wird im Kurvenbereich für Autos gesperrt, eine Durchfahrt zur Steubstraße unterbunden.

Der Kran, der mit seinem 60 Meter langen Ausleger und bis zu zwei Tonnen Traglast die gesamte Baustelle bedienen wird, soll in der Flurstraße beim Anlieferungsbereich des „Joe Marino“ stehen. Gastronom Klaus Holzapfel habe dem zugestimmt, hieß es in der Sitzung. Auch die Freischankfläche vor dem Bürgerhaus kann weiter funktionieren, allerdings räumlich etwas eingeschränkt und teilweise durch einen Holzzaun abgeschirmt.

„Es handelt sich um eine echte, große Baustelle, die auch Einschränkungen mit sich bringt“, sagte Bürgermeister Köstler. Doch würden Gemeinde und Baufirmen alles tun, um die Auswirkungen möglichst gering zu halten. So werde der Gemüsestand am Donnerstag weiter seinen Platz haben; lediglich der Fischstand müsse auf den Eichendorffplatz ausweichen. Auch die Bürgerhaus-Tiefgarage soll bis auf die Zeit ihrer Generalsanierung zumindest in Teilen nutzbar bleiben, selbst während des Einbaus des neuen Aufzugs bei der Zufahrtsrampe. Die gesamte Baustelle werde mit dem Turmbau beginnen, um den Bahnhofplatz so bald wie möglich wieder zur Nutzung freigeben zu können. „Wir bauen Stahlbeton aus- und wieder ein, das geht nicht ohne Lärm, Schmutz, Staub und Lkw-Verkehr“, warnte auch der Bauleiter. Das Hauptmateriallager soll im Bereich der Parkplätze beim Wendehammer in der Flurstraße liegen; die Zufahrt zur dortigen Firma bleibt offen.

Der Zeitplan sieht vor, dass mit der Baustelleneinrichtung im April begonnen wird. Der Rohbau soll etwa ein Jahr dauern, darauf folgt der Innenausbau. Mit einer Fertigstellung ist im Spätherbst 2025 zu rechnen. Die Gesamtkosten samt Tiefgaragensanierung und Planungskosten sollen nach heutigem Stand bei 23 Millionen Euro liegen.