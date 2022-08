Großbaustelle nimmt wieder Fahrt auf

Von: Nicole Kalenda

Noch sind es Einzelteile: Die Firma Riedel Bau hat gestern damit begonnen, den Kran aufzustellen, den sie für die Rohbauarbeiten benötigt. © Michael Schönwälder

Das Großprojekt neue Schwimm- und Dreifeldsporthalle nimmt wieder Tempo auf. Die Firma Riedel Bau hat begonnen, sich auf der Baustelle am Lochhamer Schulcampus einzurichten. Weithin sichtbares Zeichen wird der Kran sein, den sie für die Rohbauarbeiten benötigt.

Gräfelfing – Die Zeit der Ruhe ist vorbei in der großen Baugrube an der Adalbert-Stifter-Straße. Weil die Gemeinde Gräfelfing die Rohbauarbeiten neu ausschreiben musste, ging es wochenlang nicht voran (wir berichteten). Nun bereitet sich die Firma Riedel Bau aus Schweinfurt, die eine Niederlassung in München hat, darauf vor loszulegen. Ende Juli erhielt sie den Zuschlag.

Baustellenstraße eingerichtet

Zunächst werden Wasser, Abwasser und Strom für die Containeranlage verlegt. Die Rohbauarbeiten beginnen im Osten mit dem Untergeschoss für die Sporthalle, bevor im westlichen Bereich des Baustellengeländes das Untergeschoss der Schwimmhalle entsteht. „Ein Großteil der nötigen Anlieferungen – für die Baustelleneinrichtung, aber auch anschließend für die Rohbau- und Betonbauarbeiten selbst – werden über eine speziell für diesen Zweck eingerichtete Baustellenstraße im Norden abgewickelt, um den Baustellenverkehr für die Schulfamilie auf der Adalbert-Stifter-Straße und die damit verbundenen Beeinträchtigungen möglichst gering zu halten“, heißt es in einer Pressemitteilung der Gemeinde.

Um mit den Rohbauarbeiten für die beiden Baukörper beginnen zu können, müssen noch einmal rund zehn Zentimeter Erde in der Baugrube abgetragen werden. „Hier wird Riedel Bau den Erdaushub noch einmal nachjustieren“, erklärt Bauüberwacher Sascha von Glowacki vom Büro Wenzel + Wenzel. „Die anschließenden Betonarbeiten verlaufen dann immer von Osten nach Westen aus baustellentechnischen Gründen. Im Osten wird jeweils mit einer Maßnahme, zum Beispiel dem Untergeschoss, begonnen. Dann geht es mit der gleichen Maßnahme auf die Westseite. Das hat mit der Belieferung über eine Rampe im Nordwesten zu tun.“

Schulwege abgesichert

Sicherheit steht im Vordergrund. „Uns war es wichtig, die Belastungen für die Gräfelfingerinnen und Gräfelfinger, aber vor allem natürlich auch für die Schulfamilie, sprich die Kinder, ihre Eltern sowie Lehrer und das gesamte Schulpersonal, so gering wie möglich zu halten“, so Bürgermeister Peter Köstler. „Mit einem ganzen Maßnahmenbündel werden wir dem gerecht.“ So werde hauptsächlich über eine temporär angelegte Baustellenstraße im Norden zugeliefert. Während der Baustelleneinrichtung komme es vorübergehend zu einem erhöhten Verkehrsaufkommen an Baustellenfahrzeugen und Tiefladern in und um die Adalbert-Stifter-Straße. Doch danach gehe das wieder stark zurück. „Außerdem haben wir die Schulwege gesondert abgesichert und die eingesetzten Fahrzeuge sind alle von der neuesten Generation und mit aller erdenklichen Sicherheitstechnik ausgerüstet“, so Köstler.

Kosten von rund 30 Millionen Euro

Die Rohbauarbeiten für die drei Geschosse der beiden Hallen dauern voraussichtlich bis Sommer 2023. Danach folgen die Holzschalungsarbeiten am Dach. Insgesamt sind für das Projekt 30 Millionen Euro veranschlagt.