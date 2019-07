Das große Abschiednehmen

Sieben Lehrer, einige Referendare und den langjährigen Hausmeister Franz Scherbl hat das Gräfelfinger Kurt-Huber-Gymnasium mit einem Festakt verabschiedet. Scherbl und einige Lehrer gehen in den Ruhestand, andere werden versetzt.

Gräfelfing– Die Schülermitverantwortung (SMV) ging ein einem eigens angefertigten Video auf das Wirken von Hausmeister Scherbl ein. Der dritte Schülersprecher Konstantin Kloppe überreichte Scherbl unter anderem einen Gutschein für ein Jazz-Festival. Der Hausmeister war seit 1990 am KHG tätig und musste nun natürlich auch aus der Hausmeisterwohnung ausziehen. Er werde die Zeit an der Schule vermissen, sagte Scherbl, der „fast 30 Jahre lang nicht selten an die Grenzen der gesundheitlichen Belastbarkeit und darüber hinaus gegangen ist“, so der stellvertretende Schulleiter Hans Schlicht im Jahresbericht der Schule. Schlicht weiter: „Er war nicht nur Elektro- und Sanitärinstallateur, Klima- und Heizungstechniker, Gärtner und Schneeräumer, sondern auch Co-Manager von Schulveranstaltungen, Schulprojekten, Sportfesten, Konzerten und Theateraufführungen.“

Scherbl entwarf und baute im Laufe der Jahre mit den Schülern zahlreiche Kulissen und Requisiten für Schüleraufführungen, zum Beispiel einen überdimensionaler Stuhl für „Alice im Wunderland“, eine ganze Mühle mit beweglichem Mühlrad für „Krabat“ und ein Beton-Fundament für einen mobilen Pizzaofen.

Bis 1998 betrieb er zusammen mit seiner Frau den Schulkiosk. „Niemand kennt diese Schule, Mehrzweckhalle und Sportanlage besser als er“, schreibt Schlicht. „Das zeigte sich vor allem dann, wenn etwas nicht funktionierte, denn man konnte sich darauf verlassen, dass er bereits auf Fehlersuche war, wenn andere das Problem erst bemerkten.“

KHG-Urgestein geht in den Ruhestand

Neben Scherbl wurde zum einen KHG-Urgestein Meinrad Sobetzko in den Ruhestand verabschiedet Sobetzko, seit 1983 KHG-Lehrer für Sport und Geographie und damit dienstältester Lehrer der Schule, hatte für das Fest das Lied „Endlich geschafft – Pension“ komponiert und trug es auf dem Fest vor: „Ich bin jetzt endlich in Pension. Kollegen, nur kein Neid, ich hab’s geschafft bis hierher, kann noch aufrecht geh’n.“ Das „Phänomen Sob“ habe es mit „seiner Leidenschaft, seiner Energie und Hingabe geschafft, seine Schüler zu motivieren. Er kennt fast jeden Fleck auf dieser Erde und wahrscheinlich darüber hinaus“, schreibt KHG-Lehrer Uwe Gruber im KHG-Jahresbericht. Sobetzko organisierte zahlreiche Exkursionen, Studienfahrten und Sportwochen, kümmerte sich in den vergangenen Jahren um die Technik-AG, war Verbindungslehrer, baute die Schulband auf, leitete die Schulmannschaft Basketball und betreute unter anderem das „Umweltgremium“ der Schule. Er war stets ein „ausgesprochen sozialer, kollegialer und hilfsbereiter Lehrer“, so Gruber.

Schulleiterin feiert 60. Geburtstag

13 Jahre lang gestaltete Kunstlehrerin Jasmin Krips-Schmederer Bühnenbild und Kostüme für die Theater-Gruppe des KHG. „Die Bigband verliert mit ihr eine versierte Saxophonspielerin, die Schule einen kreativen Kipf und die Schulleiterin eine Gesprächspartnerin in Sachen neuere italienische Literatur“, äußerte sich KHG-Direktorin Anita Groß im Jahresbericht. Die Schulleiterin feierte übrigens am Tag der Verabschiedung ihren 60. Geburtstag.

Auch die Lehrer Sandra Wühr (Latein, Französisch, Ethik), Max Kolmeder (Deutsch, Geschichte, Sozialkunde), Johannes Fäth (Mathematik, Physik), Ludwig Schneider (Mathe, Sport) und Florian Kühnert (Mathematik, Wirtschaft und Recht) sowie einige Referendare wurden von der Schule verabschiedet. Ingrid Auracher (Geographie, Wirtschaft und Recht) hatte die Schule bereits zum Halbjahr verlassen.