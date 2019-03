Große Mehrheit für neue Kreisstraße

Die geplante Gräfelfinger Entlastungsstraße könnte als Kreisstraße errichtet werden. Zwei Kreistagsausschüsse stimmten dem am Montag grundsätzlich zu, nachdem Landrat Christoph Göbel den Beschlussvorschlag angepasst hatte.

Gräfelfing– Der Landkreis München ist unter Bedingungen dazu bereit, die Gräfelfinger Entlastungsstraße als Kreisstraße in seine Straßenbaulast zu übernehmen und dafür das Planfeststellungsverfahren zu beantragen. Das haben der Mobilitäts- und Bauausschuss am Montag mit großer Mehrheit dem Kreistag empfohlen. Doch machten sich die Kreisräte die Entscheidung nicht leicht.

Gegen dieses Vorgehen argumentierten vor allem Kreistagsmitglieder, die auch als Gräfelfinger Gemeinderäte die Straße ablehnen: Frank Sommer (Grüne) und Jörg Scholler (FDP). Sommer sah es als „problematisch“ an, der Verkehrsüberlastung mit einer weiteren Straße zu begegnen; er plädierte dafür, zuerst alternative Lösungen wie den ÖPNV ins Auge zu fassen.

Jörg Scholler betonte, diese Straße sei vom Grundsatz her keine Kreisstraße, sondern Teil der als „Bürgermeister-Göbel-Trasse“ im Bürgerentscheid abgelehnten Umgehungsstraße. Sie werde mehr Verkehr als prognostiziert anziehen und von der Autobahn über einen nicht leistungsfähigen Kreuzungsbereich in die „Sackgasse“ Martinsried leiten. Landrat Göbel, einst Bürgermeister von Gräfelfing, verwahrte sich umgehend dagegen, dass diese „Rumpftrasse“ Teil seiner früheren Pläne für eine Umgehungsstraße sei, die er nun endlich durchdrücken wolle. Er sei im Gegenteil überzeugt, dass die vorliegende Planung die Verkehrsprobleme nicht langfristig werde lösen können. Trotzdem sei der in einem Antrag an den Kreistag formulierte Wille des Gräfelfinger Gemeinderates zu respektieren. Und es sei anzuerkennen, dass die Erschließung des Gräfelfinger Gewerbegebietes aktuell nicht ausreiche, um seine legitime Entwicklung zu ermöglichen.

Die SPD-Fraktion drängte darauf, den Umgriff des Untersuchungsgebietes über die Folgen dieses Straßenbaus sowie der vorgesehenen Rückstufung der St. 2343 (Würmtalstraße) zur Kreisstraße auch auf die Gemeinde Neuried auszudehnen. Damit solle die Gefahr eines in Neuried befürchteten Ringschlusses zwischen A 96 und A 95 ausgeräumt werden.

Die CSU-Fraktion wiederum machte es zur Bedingung, dass die Gemeinde Gräfelfing eine Kostenübernahme zusichere. Gegen die Stimmen von Grünen und FDP empfahlen die Ausschüsse folgendes Vorgehen: Dem Straßenneubau werde grundsätzlich zugestimmt, sofern die Finanzierung durch die Gemeinde Gräfelfing erfolge und zuvor der „Umgriff der Kreisstraßenbaulast“ untersucht werde – samt Rückstufung der St. 2343 und einer „geeigneten“ Kreuzung der beiden Kreisstraßen. In die Gespräche seien unter anderem die Gemeinden Gräfelfing, Planegg und Neuried einzubinden.