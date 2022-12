Grüne lehnen Fotovoltaik-Freiflächenanlage ab

Von: Martin Schullerus

Eine Initiative von Grundstückseigentümern möchte eine Fotovoltaik-Freiflächenanlage bauen. © Sven Hoppe

Die Grünen in Gräfelfing haben eine Initiative von Grundstückseigentümern abgelehnt, die eine Fotovoltaik-Freiflächenanlage bauen wollen. Die Fraktion votierte außerdem als einzige dagegen, ein Standortkonzept auf Gräfelfinger Flur für solche Anlagen zu erarbeiten.

Gräfelfing - Bizarre, verkehrte Welt: Grundstückseigentümer, zu denen ein CSU-Gemeinderat gehört, ergreifen die Initiative und wollen auf einer gut ein Hektar großen Ackerfläche eine Anlage zur Stromgewinnung mit Fotovoltaik-Modulen bauen. Dagegen stimmen: die Grünen. Und eine SPD-Gemeinderätin.

Nahe der Heitmeiersiedlung

Tatsächlich ist das Vorhaben auf einer Fläche am Waldrand, rund 360 Meter nordöstlich der Heitmeiersiedlung, aktuell insgesamt nicht zustimmungsfähig; doch es gibt einen Weg dahin. Wie Bauamtsleiter Markus Ramsauer im Bauausschuss am Donnerstag erläuterte, liegt das Vorhaben im Außenbereich. Und anders als Windkraftanlagen gehören Fotovoltaikanlagen (noch) nicht zu den baurechtlich privilegierten Nutzungsarten auf landwirtschaftlichen Flächen im Außenbereich. Also müsste der Flächennutzungsplan entsprechend angepasst und parallel ein vorhabenbezogener Bebauungsplan aufgestellt werden. Genau dieses Vorgehen schlug die Verwaltung vor, weil eine solche Anlage laut Ramsauer „gut dorthin passen würde“. Um den Ausbau erneuerbarer Energien generell zu fördern, sollte die Gemeinde ein Konzept geeigneter Standorte auf Gräfelfinger Flur erarbeiten, unterstützt von einem Fachbüro.

Martin Feldner (Grüne) wandte sich vehement gegen beide Vorschläge. Eine solche Anlage solle „nicht dort, wo Bürger sich erholen“ stehen. Vielmehr habe die Energieagentur Ebersberg-München der Gemeinde jüngst zwei Streifen beidseits der Autobahn für solche Zwecke empfohlen. Feldner: „Da braucht es keine weitere Studie, wir sollten nur machen, was uns vorgeschlagen ist.“ Dort könnten in kompakter Weise solche Anlagen entstehen – auch unter Beteiligung und Investition interessierter Bürger, so Feldner.

Bürgermeister widerspricht

Bürgermeister Peter Köstler widersprach umgehend. Die Energieagentur habe „nur entlang der Autobahn gesucht“. Allerdings gehöre der Grund dort nicht der Gemeinde, sondern dem Bund, der dort „eigenes und anderes vorhat“. Hier handle es sich hingegen um Ackerflächen, die auf diesem Weg einer Nutzung zugeführt würden, die „interessant und zu befürworten“ sei. Florian Ernstberger (BVGL) fand es befremdlich, dass die Grünen „Fotovoltaik immer fordern, aber wenn es ernst wird, dann doch nicht so bei uns“.

Im Bauausschuss fand Feldners Argumentation mit Anette Kitzmann-Waterloo (SPD) eine weitere Befürworterin. Sie votierte mit den Grünen gegen die Punkte Flächennutzungs- und Bebauungsplan und schließlich nur Martin Feldner und Gerhard Mengedoht (beide Grüne) gegen das Standortkonzept. Bekannt ist, dass die Grünen die Streifen an der Autobahn auch propagieren, um eine Umgehungsstraße, die dort angebunden würde, aktuell zu verunmöglichen. Das hatte Martin Feldner bei anderer Gelegenheit zugegeben.