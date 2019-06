Grüne protestieren mit Radfahr-Verzicht

Die Gräfelfinger Grünen haben sich dazu entschlossen, mit dem Stadtradeln 2019 Wahlkampf zu machen – durch Nichtteilnahme aus Protest.

Gräfelfing– Als die Mitglieder des Gräfelfinger Grünen-Ortsverbands im Mai überraschend den Fahrrad-Aktivisten Martin Feldner zum Bürgermeister-Kandidaten kürten (wir berichteten), holten sie sich mit der Person auch deren Agenda an Bord. Martin Feldner drohte der Gemeinde in Verkehrsfragen wiederholt Klagen an und montierte auch schon mal eigenmächtig Verkehrshinweisschilder in der Bahnhofstraße. Die musste er freilich schnell wieder abschrauben.

Nun gibt es einen Vorgeschmack auf den erwartbaren Ton und die Schlagrichtung im Kommunalwahlkampf für 2020. „Gräfelfinger Grüne stellen aus Protest kein Team beim Stadtradeln 2019“ lautet der Titel einer Pressemitteilung der Grünen vom Donnerstag.

Zur Begründung schreibt der Ortsverband: „Leider müssen wir immer wieder feststellen, dass die Gemeinde Gräfelfing eine durch und durch autogerechte Gemeinde ist und das offensichtlich auch nicht ändern will.“ Mit der Nichtteilnahme wolle man darauf aufmerksam machen, „dass eine dringend benötigte relevante Verlagerung des Verkehrs auf das Fahrrad mit den bestehenden Mehrheiten im Gemeinderat nicht zu machen ist“. Und mit leicht beleidigtem Unterton: „Dann muss sich die Gemeinde auch nicht mit den unentwegten Radler*innen, die sich auch von der schlechten Infrastruktur nicht abhalten lassen, beim Stadtradeln schmücken.“

Konkret kritisieren die Grünen das Missverhältnis zwischen Parkplätzen und Fahrrad-Infrastruktur in der Bahnhofstraße, das völlige Fehlen von Fahrradstraßen und Radschutzstreifen in Gräfelfing und die „sang- und klanglose“ Aufgabe der Stelle einer Klimaschutz-Managerin im Rathaus.

Bürgermeisterin Uta Wüst zeigte sich von dem Schritt nur mäßig überrascht. Auf Merkur-Anfrage sagte sie: „Mit der Nominierung von Herrn Feldner als Bürgermeister-Kandidaten war mit dieser Ton- und Themenwahl zu rechnen.“ Dabei würde die gute, konstruktive Zusammenarbeit der Gemeinde mit dem ADFC etwa im Arbeitskreis Radverkehr während der letzten Jahre gänzlich übergangen. Wüst: „Wir machen in Gräfelfing schon längst Fahrrad- und Verkehrspolitik im Dialog mit den Interessengruppen. Daran werden wir auch festhalten.“ Schließlich sei Gräfelfing nicht zufällig seit dem Jahr 2015 Mitglied der Arbeitsgemeinschaft fahrradfreundliche Kommunen in Bayern.

Gräfelfings Radverkehrsbeauftragter Roland Strecker sagte, die Gemeinde arbeite gerade eine 10-Punkte-Prioritätenliste des ADFC mit Maßnahmen im Ort ab. Es bleibe zwar noch einiges zu tun, doch Gräfelfing vorzuwerfen, den Radverkehr nicht zu fördern, sei „abstrus“. So würde in zehn Tagen die Montage von 32 neuen, ADFC-zertifizierten Fahrradständern am S-Bahnhof Gräfelfing beginnen. Kostenpunkt der Maßnahme: 55 000 Euro.