Grüne: „Verkehrswende im Gewerbegebiet“

Von: Martin Schullerus

Teilen

Der unsichtbare und nicht nutzbare Gehweg auf der Ostseite der Straße Am Kirchenhölzl ist heute unter Autos und Hecken verborgen. Das soll sich mit dem geplanten Umbau der Straße im Gewerbegebiet Lochhamer Schlag ändern. © Michael Schönwälder

Ausgerechnet eine Straßensanierung im Gräfelfinger Gewerbegebiet hat im Bauausschuss zu einer hitzigen Debatte mit ökologischem Impetus geführt. Während die Mehrheit ausreichend Parkplätze für die oft von weither pendelnden Mitarbeiter der ansässigen Firmen für unabdingbar hielten, forderten die Grünen eine radikale Neuaufteilung der Flächen, um der Verkehrswende Raum zu schaffen.

Gräfelfing – Die Straße Am Kirchenhölzl mag verträumt klingen, doch sie hat es in sich. Hier herrscht alltäglich ein regelrechtes Parkchaos. Die nur vier Meter langen Senkrechtparkplätze an der Ostseite führen dazu, dass selbst Personenwagen, ganz zu schweigen von Transportern, zurückstoßen bis auf den 1,5 Meter schmalen Gehweg und hart bis an die Hecke. So verbleibt lediglich der ebenso schmale Gehweg gegenüber – und der ist, wie der gesamte Straßenzug, baulich in desolatem Zustand.

So war es der Arbeitsauftrag an die Planer, nicht nur Fahrbahn und Gehwege zu sanieren, sondern auch durch eine Neuaufteilung Ordnung zu schaffen – vor allem bei der Parkplatzsituation. Im Bauausschuss präsentierten Vertreter des Planungsbüros Dost ihre Überlegungen.

Auf dem Abschnitt zwischen Lohen- und Seeholzenstraße schlugen sie vor, beidseits Gehwege von 1,5 Metern Breite beizubehalten. Die Senkrechtparkplätze würden allerdings fünf Meter lang, so dass der östliche Gehweg nicht mehr durch überhängende Autohecks und Hecken belegt wäre. Dafür würde die Fahrbahnbreite auf sechs Meter reduziert – gerade noch breit genug, damit sich zwei Lastwagen begegnen könnten. Auf diese Weise entstünden in diesem Abschnitt 23 geordnete Senkrechtparkplätze und dazwischen Platz für einige Bäume. Heute parken in diesem Abschnitt etwa 30 Autos senkrecht.

Eine größere Änderung sahen die Planer für den Abschnitt zwischen Seeholzenstraße und Autobahnzubringer vor. Hier sollten die Senkrechtparkplätze auf die Westseite, entlang der Wand zum Schmidbauer-Gelände, wechseln. Vorteil: Weil dort keine Ausfahrten sind, ergibt sich Platz für 30 Parkplätze (heute: 32) und nach jedem fünften Stellplatz einen Grünstreifen. Während auf dieser Seite nur ein Not-Gehweg von 50 Zentimeter Breite entlang der Mauer verbliebe, würde gegenüber Platz für einen komfortablen, zwei Meter breiten Gehweg entstehen und die Fahrbahn zudem etwas verbreitert.

Außerdem soll entlang des Autobahnzubringers am nördlichen Schmidbauer-Zaun aus dem Trampelpfad ein drei Meter breiter, kombinierter Geh- und Radweg entstehen, um endlich eine reguläre Verbindung für Fußgänger und Radfahrer von der Bushaltestelle in der Pasinger Straße zum Gewerbegebiet zu schaffen.

Während dieser Punkt unstrittig war und nur noch von den nötigen Grundstücksverhandlungen abhängt (es fehlen in der Summe etwa 30 Quadratmeter), erhob vor allem Martin Feldner (Grüne) Einspruch gegen die Planung der beiden Straßenabschnitte. Er sagte, eine Straßenbau-Richtlinie sehe zwingend mindestens zwei Meter breite Gehwege beidseits vor, wo immer das möglich sei. Hier sei das der Fall, wenn auch auf Kosten von Parkplätzen. Die Firmen sollten ihren Mitarbeitern eben Parkplätze auf den Grundstücken der Unternehmen einrichten. Und für Längsparkplätze bliebe ja noch Platz.

Außerdem sei es ohnehin notwendig und zu begrüßen, wenn Mitarbeiter auf öffentliche Verkehrsmittel und Fahrräder umsteigen würden. Feldner: „Die Verkehrswende muss auch in Gewerbegebieten stattfinden. Wir haben jede Freiheit, die Verkehrsflächen gerecht und sachgerecht neu zu verteilen.“

Marion Appelmann (CSU) platzte der Kragen. Es sei „eine Idiotie“, just in einem Gewerbegebiet die Parkplätze so stark zu reduzieren. Es würden schließlich nur knapp zehn Längsparkplätze pro Abschnitt entstehen, wie einer der Planer bestätigte. Appelmann: „Und auf den Grundstücken ist im Bestand kein Platz für so viele Autos.“ Auch Ochmaa Göbel (CSU) sagte, sie würde „eher mehr Parkplätze begrüßen als weniger“.

Bürgermeister Peter Köstler sagte: „Wir reden hier immer noch über ein Gewerbegebiet, und wir wissen, dass das Gewerbe für unsere Gemeinde von großer Bedeutung ist. Wir müssen unseren Gewerbetreibenden und ihren Angestellten alle Wege eröffnen.“ Das Wildparken solle ja beseitigt werden, und es entstünden komfortablere Gehwege. Köstler: „Wir brauchen dort Ordnung, und die muss heute auch noch Kraftfahrzeuge berücksichtigen.“ Nur mit Längsparkplätzen reiche der Parkraum nicht aus.

Nun sollen die Planer für den Abschnitt auf Höhe Schmidbauer-Wand eine Variante entwickeln, weil nicht alle damit zufrieden waren. Zugleich soll die Gemeinde Möglichkeiten für den Grundstückserwerb sondieren.