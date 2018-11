Sportplatz bekommt neuen Tartanbelag

Die Schüler der Gräfelfinger Grundschule dürfen sich vermutlich ab Frühjahr 2019 über einen neuen Kunststoffbelag auf ihrem Allwettersportplatz freuen.

Gräfelfing – Der Bauausschuss des Gräfelfinger Gemeinderates billigte jetzt einstimmig den Vorschlag der Verwaltung, den verschlissenen Belag zu erneuern – nicht zuletzt aus Sicherheitsgründen.

Der unter dem Markennamen „Tartan“ bekannte Kunststoffbelag ist in einem schlechten Zustand. „Zum einen ist die rote Deckschicht des Belags an vielen Stellen verschlissen, zum anderen löst sich der Verbund des Gummigranulats zusehends aus“, heißt es in einer Beschlussvorlage des Bauamts. Dies habe zur Folge, dass permanent eine lose Schicht an Gummigranulat auf dem Sportplatz liege und diesen rutschig mache. Weil die Verschleißerscheinungen großflächig auftrete, werde ein Austausch des gesamten Belags für sinnvoll erachtet – mit Ausnahme des Kunststoffbelags nördlich der Sprunggrube, der bereits im Zuge der Errichtung des Containers für die Nachmittagsbetreuung erneuert wurde und somit erst fünf Jahre alt ist. Insgesamt geht es um eine Fläche von 1600 Quadratmetern. Die Kosten gibt das Bauamt mit rund 125 000 Euro an.