Herzliche Aufnahme im Würmtal

Endlich in Sicherheit: Die Mütter Olha und Iryna mit ihren Kindern Makar (6), Oleksij (8) und Valeria (13, sitzend v.li.) werden herzlich umsorgt von ihren Gastgebern (stehend v.li.) Renata und Zdzislaw Zbrog, Gisela Hüttinger und Margarete Janssen, die sich um die Bürokratie kümmert. © Dagmar Rutt

Der Schrecken darüber, was mit ihrem Leben und ihrem Land gerade geschieht, ist ihnen ins Gesicht geschrieben. Doch sie wissen auch: Nun sind sie in Sicherheit. In Gräfelfing haben zwei Mütter, die mit ihren Kindern aus der Ukraine geflohen sind, bei Privatleuten herzliche Aufnahme gefunden. Sie gehören zu den ersten Ukraine-Flüchtlingen im Würmtal.

Gräfelfing – Die Kinder sind still, zu still. Keine Kabbelei, kein Grinsen, kein Quatsch. Die Brüder Makar (6) und Oleksij (8) sitzen auf der Gartenbank neben ihrer Mutter und blinzeln in die Sonne. Daneben die 13-jährige Valeria mit ihrer Mutter Iryna. Als sie am Dienstagabend in der Gräfelfinger Akilindastraße aus dem Auto stiegen, hatten sie eine Odyssee hinter sich, mit vielen bangen Stunden.

Olha stammt aus der Stadt Luzk im Nordwesten der Ukraine. In mehreren Nächten lauschten sie dem Kampflärm, den Bomben, die vor allem auf den nahen Flughafen niedergingen. Ihre Wohnung wurde nicht getroffen – noch nicht. So lange die Möglichkeit bestand, packten die drei das Nötigste und flohen nach Westen, zunächst bis Polen.

Zug unter Beschuss

Iryna und Valeria hatten es bedeutend weiter. Fünf Tage fuhr ihr Zug aus der südlichen Stadt Saporischschja quer durch die Ukraine, anfangs auch noch unter Beschuss, bis sie endlich in Warschau ankamen und von derselben Helfer-Organisation notdürftig untergebracht wurden wie Olha und ihre beiden Jungs.

Ohne dass sie es ahnten, bahnte sich zu dieser Zeit im fernen Gräfelfing schon eine nächste Weichenstellung in ihrem Leben an – diesmal in die gute Richtung. Auf Initiative von Merkur-Verleger Dr. Dirk Ippen setzten sich Renata Zbrog und ihr Mann Zdzislaw, die im Nachbarhaus der Ippens wohnen, ins Auto und fuhren Richtung Warschau, um Ukraine-Flüchtlinge nach Deutschland zu bringen. Die Helfer- Organisation vermittelte ihnen die beiden Mütter mit ihren Kindern, die ohnedies Deutschland als Ziel hatten. „Es ist selbstverständlich, Menschen in der Not zu helfen“, sagt Dirk Ippen.

Fußballschauen mit den Nachbarskindern

Iryna und ihre Tochter wohnen nun im ersten Stock des Nachbarhauses, bei Gisela Hüttinger, Olha und die Jungs im Erdgeschoss bei Familie Zbrog. Auch wenn es Zeit brauchen wird, den Schrecken der letzten Tage zu verarbeiten – das Umfeld tut alles, um es den Familien leichter zu machen. Die Nachbarkinder Nele und Niklas holen die Jungs zum Fußballschauen ab, es gibt auf den Grundstücken Spielgeräte, mehrere Hunde – und keine Zäune zwischen den Gärten. Gisela Hüttinger nahm ihre Schützlinge bereits mit auf einen Ausflug, bei herrlichem Sonnenschein zum Starnberger See. „Sie konnten es nicht glauben, wie nahe sie nun an den Alpen wohnen“, erzählt sie. Und es gab die erste bayerische Brezn.

Margarete Janssen aus Planegg hat die bürokratische Seite des privaten Hilfsprojektes übernommen und legt ordentlich Tempo vor. Sie hat die Familien bei der Regierung von Oberbayern angemeldet und wartet nun auf die Registrierungsnummern für die offizielle Anmeldung. Diese ist Voraussetzung für den vollen Flüchtlingsstatus. „Die medizinische Versorgung ist schon geklärt“, sagt Janssen. Sie hat die beiden Frauen bei der VHS für einen Deutschkurs angemeldet – es gibt allerdings eine Warteliste. Auch die Schule für die Kinder klappt nicht sofort, mindestens drei Monate soll es dauern, bis sie einen Platz bekommen. Vielleicht wird es auch erst zum neuen Schuljahr im September so weit sein. Die Mütter dürfen in Deutschland arbeiten – und wollen es selbstverständlich auch. Olha hat in der Ukraine Finanzwesen studiert und bei einer Bank gearbeitet, hat jedoch auch schon Erfahrung in der Pflege. Iryna war zu Hause im Lebensmittel-Einzelhandel beschäftigt, würde aber ebenfalls auch andere Jobs annehmen (Angebote: Telefon 89 35 65 913 oder Mail an wuermtal@merkur.de).

Zum Einkaufspreis

Die Helfer in der Akilindastraße sind bei weitem nicht die einzigen Menschen im Würmtal, die ihre Herzen, Häuser – und Geldbörsen – öffnen, um den Kriegsflüchtlingen ihr Los zu erleichtern. Allerorten laufen Vorbereitungen zur Unterbringung, werden Hilfstransporte gepackt und Geldbeträge gespendet. Wie vielfältig Hilfe auch im Kleinen sein kann, erfuhr Renata Zbrog, als sie in einer Gräfelfinger Buchhandlung für die Kinder leicht verständliche Bücher besorgen wollte. „Als ich erklärte, worum es ging, bekam ich die Bücher sofort zum Einkaufspreis“, sagt sie gerührt.

