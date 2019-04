Hickhack um Mobilfunkstandort

Nach der Merkur-Berichterstattung über die Funkstille von Vodafone Richtung Gemeinde Gräfelfing ist Bewegung in die Sache gekommen.

Gräfelfing– . Der Mobilfunkkonzern, der auf Anfragen der Gemeinde zur provisorischen Anlage auf dem Parkplatz des Elektromarktes nicht reagiert hatte, teilte nun seine Absicht mit, eine dauerhafte Basisstation auf dem Dach des Elektromarktes zu errichten. Dazu wird es wohl nicht kommen – jedenfalls vorerst nicht. Auf Vorschlag der Verwaltung hat der Gräfelfinger Gemeinderat beschlossen, einen Bebauungsplan für dieses Grundstück aufzustellen, der eine Mobilfunkanlage ausschließt. Bis er satzungsreif ist, gilt eine Veränderungssperre.

Standort bedenklich nahe an Hochhäusern

Das Gräfelfinger Mobilfunkkonzept sieht im Gewerbegebiet eine Sendeanlage vor. Dort stand die Vorgänger-Station auch auf einem hohen Strommast. Der wurde inzwischen ersetzt, und eine Folgenutzung ist offenbar nicht möglich. Der Standort auf dem Elektromarkt allerdings würde direkt am Rand des Gewerbegebietes und bedenklich nahe an den Hochhäusern an der Autobahn liegen. Bauamtsleiter Markus Ramsauer will mit der Veränderungssperre Zeit gewinnen, um von Experten untersuchen zu lassen, ob bei dieser Lage die Immission für die Bewohner nicht höher liegen würde, als es sich die Gemeinde mit ihrem Vorsorgekonzept zum Ziel gesetzt hat. Unter Umständen werde man einen Standort etwas weiter ostwärts vorschlagen, so Ramsauer auf Merkur-Anfrage. Gegen den Beschluss stimmte nur die SPD.