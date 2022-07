HSG-Talent fliegt zu den World Games

Teilen

Für Birmingham nominiert: Carolin Hübner, hier in Aktion bei der U18-WM. © IHF

Carolin Hübner von der HSG Würm-Mitte hat beim Vier-Nationen-Turnier in Danzig am Wochenende ihren Einstand im Beachhandball-Nationalteam gefeiert. Und der Bundestrainer hat sie auch gleich für die World Games in den USA nominiert.

Würmtal – Paula Reips und Carolin Hübner von Handball-Drittligist HSG Würm-Mitte haben mit der deutschen Beach-Handball-Nationalmannschaft am vergangenen Wochenende bei einem Vier-Nationen-Turnier in Danzig Platz zwei erreicht. Die DHB-Auswahl trat dabei mit einem komplett erneuerten Team im Vergleich zum WM-Sieg vor einer Woche an. Da waren Reips und Hübner, die in der Handball-Hallensaison für die HSG in der vergangenen Spielzeit in der 3. Liga der Frauen aufliefen, nicht dabei. In Danzig gewannen sie nun mit der deutschen Beach-Auswahl nach zwei Niederlagen gegen Kroatien und Spanien das dritte Gruppenspiel gegen Polen und zogen als beste Gruppenzweite ins Finale gegen Spanien ein. Dieses verloren sie am Samstag jedoch deutlich in zwei Sätzen (7:14, 12:24).

Trotz der Finalniederlage zog Bundestrainer Alexander Novakovic für die neu zusammengestellte Mannschaft ein positives Turnierfazit. „Einen zweiten Platz hinter Vize-Weltmeister Spanien, der bis auf zwei Spielerinnen mit dem WM-Kader angetreten ist, können wir als tollen Erfolg unseres gänzlich neuen Teams werten. Wir konnten bei diesem Turnier feststellen, dass wir auch hinter unseren Top-Zwölf-Athletinnen einige vielversprechende Sportlerinnen haben.“

Jugendnationalspielerin Hübner, die anders als Reips erstmals im Frauenteam spielte, zog nach ihrer Rückkehr im Gespräch mit unserer Zeitung Bilanz: „Die Mannschaft musste sich auf erstmal finden. Wir haben am Donnerstag einmal zusammen trainiert und da hat man einfach gemerkt, dass die Feinheiten in der Absprache noch nicht passen“, sagte sie. „Wir haben uns aber vom Spiel zu Spiel besser gefunden. Dass wir uns am Ende doch deutlich im Finale geschlagen geben müssen, ist natürlich schade. Wenn man aber realistisch schaut, wäre alles andere ein Wunder gewesen. Bei Spanien bestand der Kader bis auf zwei Spielerinnen aus dem WM-Kader. Bei uns war er neu zusammen gewürfelt.“

Paula Reips spielte in Danzig im Nationalteam. © IHF

Ihre persönliche Leistung sah Hübner eher kritisch. Sie habe nicht ganz an die Leistung von der U18-WM im Juni anknüpfen können. „Es war einfach schon nochmal ein Unterschied, gegen Damen-Mannschaften zu spielen, woran ich mich auch bisschen gewöhnen musste.“ Außerdem sei es für sie als Linienspielerin schwer gewesen, mit Spielerinnen zu spielen die sie nicht gekannt habe. „Das Timing vor allem bei den Kempa-Anspielen hatte noch nicht gestimmt.“

Bundestrainer Novakovic sah das offenbar etwas anders. Die Nationalmannschaft fliegt nun zu den World Games nach Birmingham (USA), die am Montag, 11. Juli, beginnen. Und mit zum Team gehört auch Carolin Hübner. Ihr Name tauchte etwas überraschend auf der Nominierungsliste für Birmingham auf. Sie werde auch mitfahren, bestätigte sie. Schon heute soll das Team in die USA aufbrechen.

Die World Games sind ein internationales Großereignis, bei dem alle vier Jahre rund 3500 Athleten aus nicht-olympischen Sportarten zusammenkommen. Die deutschen Beachhandballerinnen starten am Montag mit dem Spiel gegen Mexiko ins Turnier. Im Idealfall spielen sie am 15. Juli im Finale um den Sieg.

Für den erweiterten Nationalkader, zu dem neben Reips auch die in Danzig verletzt fehlende HSG-Spielerin Kristina Krecken zählt, könnte vom 29. bis 31. Juli in Orihuela (Spanien) eine weitere Möglichkeit folgen, sich zu beweisen. Dann findet das zweite von insgesamt vier in diesem Sommer geplanten Turnieren der „IHF Beach Handball Global Tour“ statt.