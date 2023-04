Anger soll auch offiziell Liegewiese werden

Sich sonnen, etwas Kühles trinken und ein erfrischendes Bad in der Würm nehmen: Die Gräfelfinger nutzen den Freizeitbereich am Anger in der warmen Jahreszeit gerne und intensiv. Demnächst könnte dort für Hunde ein Leinenzwang gelten.

Leinenzwang für Hunde gewünscht

Von Martin Schullerus schließen

Die Wiesen am Anger in Lochham einschließlich Würm und Uferbereich sind für die Gräfelfinger in der warmen Jahreszeit längst eine beliebte Freizeitfläche geworden. Allerdings auch für Hunde-Gassigeher, die ihre Tiere hier ohne Leinenzwang frei laufen lassen dürfen. Damit könnte bald Schluss sein.

Gräfelfing – Der Hauptausschuss des Gräfelfinger Gemeinderates in dieser Woche einstimmig eine Neufassung der gemeindlichen Grünanlagensatzung gebilligt. Sie präzisiert nun unter anderem bei den Verbotspunkten: „Das Freilaufenlassen von Hunden im Bereich von ausgewiesenen Spiel- und Liegewiesen [...], das Mitführen von Hunden auf Spielplätzen.“ Das Wort „ausgewiesenen“ ist neu. Es soll dazu dienen, ein gängiges Missverständnis auszuräumen.

Der Erholungsbereich am Anger ist bisher offiziell keine Liegewiese

Schon bisher waren Hunde auf Liegewiesen in Gräfelfing nur an der Leine erlaubt – allerdings gab es keine Liegewiese: Die Fläche am Anger wird als solche wahrgenommen und benützt, jedoch nicht ausgeschildert. Somit hatten Hundebesitzer faktisch Recht, wenn sie ihre Tiere auch zwischen sich sonnenden Menschen und spielenden Kindern laufen ließen – was durchaus zu kontroversen Debatten führte.

Nun will die Gemeinde das Thema abschließend und eindeutig regeln. Im Gemeinderat wird die Verwaltung vorschlagen, die genannte Ergänzung im Text auch in die Realität umzusetzen, indem am Anger Schilder eine Liegewiese explizit ausweisen und damit Hunde an die Leine legen sollen.

Mehrheit im Gemeinderat zeichnet sich ab

Eine Mehrheit dafür zeichnete sich im Hauptausschuss bereits ab. Annette Rosellen (IGG) fand eine Beschilderung überfällig und sagte: „Wir müssen dort keine frei laufenden Hunde zwischen liegenden Personen und spielenden Kindern haben.“ Und auch Petra Schmid (CSU) regte an: „Wir sollten in diese Richtung aktiv werden und die als solche genutzte Liegewiese auch mit Schildern ausweisen.“

Bürgermeister Peter Köstler deutete diese Absicht zwischen den Zeilen an. Dass in der Sitzung noch keine Beschlussempfehlung gefasst werden konnte, lag schlicht daran, dass auf der Tagesordnung nur die Satzung stand, nicht auch eine konkrete Beschilderung am Anger.