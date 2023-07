Im Untergrund aufrüsten für Starkregen

Von: Martin Schullerus

Besuch auf der Baustelle in der Bahnhofstraße Ost: Bürgermeister Peter Köstler (Mitte) und Sabine Vilano von der Tiefbau-Abteilung des Bauamtes mit Polier Peter Pömmerl (Firma Strabag). © Dagmar rutt

Tiefbau im Wortsinn findet dieser Tage in der Gräfelfinger Bahnhofstraße Ost statt: Die Firma Strabag erneuert und ergänzt das Entwässerungssystem und gräbt dafür bis zu 5,5 Meter tief in den Boden.

Gräfelfing – Gräfelfing verfügt bei der Straßenentwässerung über ein Trennsystem. Das heißt: Kein Wasser gelangt in den Kanal. Es läuft vielmehr zunächst in sogenannte Absetzschächte, in denen sich die Feststoffe unten absetzen können (und die regelmäßig gereinigt werden müssen). Über einen Überlauf gelangt das so schon vorgereinigte Wasser in die Versickerungsschächte, von wo aus es langsam und zusätzlich durch das Erdreich gefiltert ins Grundwasser gelangt.

Dieses gesamte System unterliegt aus praktischen und auch rechtlichen Gründen neuen Parametern: Im Wesentlichen müssen mehr und größere dieser Schächte eingebaut werden, um den häufigeren Starkregenereignissen zu begegnen. Nun graben die Bagger rechts und links der Fahrbahn, unter den bisherigen Parkplätzen, tiefe Gruben, um neue Schächte aus Beton einzulassen. Eine mächtige, ringförmige Schalung aus Stahl hält das Erdreich fern.

Diese Arbeit, die zur Straßensanierung gehört, musste vorgezogen werden, weil die Fernwärmekolonne der Firma Strabag, die die Rohre für die Fernwärme in der Bahnhofstraße Ost verlegen soll, derzeit ausgelastet ist. „Wir werden irgendwann im August auch parallel arbeiten“, sagt Sabine Vilano, die die Baustelle seitens der Gemeinde betreut. Jedenfalls sei es gut, beide Tätigkeitsbereiche aus einer Hand zu bekommen.

Die Belastung der Anwohner, der Geschäfte und auch der Anrainer der Umleitungsstrecken sei hoch, sagt Bürgermeister Peter Köstler. „Wir sind immer noch in Abstimmung mit einigen, die Beschwerden etwa zu Anfahrtsmöglichkeiten haben.“ Immerhin sei es gelungen, die Zufahrt zur Tiefgarage des Postpalais aktuell von 18 bis 6.30 Uhr täglich über ein Provisorium offen zu halten. Und die Umleitungsstrecken würden in den Sommerferien, wenn in Gräfelfing meist deutlich weniger Verkehr herrscht, etwas entlastet, hofft Köstler. Er verbindet mit seiner erneuten Bitte um Verständnis auch die Feststellung: „Beide Ziele, denen sich diese Baustelle widmet, sind notwendige Maßnahmen – die Sanierung der Straße, die in einem schlechten Zustand war, wie die Fernwärmeverlegung.“ Er bitte die Gräfelfinger explizit darum, in dieser schwierigen Zeit den Geschäften vor Ort die Treue zu halten, auch wenn mancher Laden nur zu Fuß oder mit dem Fahrrad zu erreichen sei.

Der aktuelle Bauabschnitt soll bis Anfang November laufen. Dann folgt eine Pause über den Winter. Der zweite Bauabschnitt geht von Mitte März bis Mitte August 2024.