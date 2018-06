Bienen brauchen Blüten, keine Mähroboter

Bienen liegen im Trend. Denn nicht nur das Imker-Hobby hat immer mehr Zulauf in den letzten Jahren bekommen.

Gräfelfing– Die Öffentlichkeit zeigt sich interessierter am Zustand der Bienenpopulation und deren Auswirkung auf die Umwelt. Ganz konkret steigt auch das Interesse daran, was der Einzelne selbst beitragen kann, damit die Bienen wieder zurückkommen. Dass die heimischen Insekten in den letzten Jahrzehnten immer mehr verschwinden, fällt fast jedem auf. An wie viele verdreckte Windschutzscheiben durch Fluginsekten kann man sich noch erinnern? Summte und brummte es im Garten früher nicht viel mehr?

Diesen Fragen gingen jetzt auch die Gräfelfinger Grünen nach und luden die Imkerin und Biologin Annette Rosellen vom Imkerverein Gräfelfing ein, die im Bürgerhaus zum Thema „Rettet die Bienen! Was können wir in Gräfelfing gegen das Insektensterben tun?“ einen informativen Vortrag hielt.

Rund 80 Prozent der heimischen Nutz- und Wildpflanzen sind auf die Bestäubung der Honigbienen angewiesen, die damit die landwirtschaftlichen Erträge sichern. „Sie dienen der Stabilisierung unseres Ökosystems“, erläuterte Rosellen, die selbst 17 Bienenvölker betreut. Falle ein Bindeglied heraus, sei das Ökosystem empfindlich gestört.

Gründe für den bedrohlichen Rückgang der Bienen und Insekten sieht die Spezialistin zum einen in der massiven Flächenversiegelung, welche den Lebensraum der Insekten erheblich einschränke und vor allem die wichtigen Verbindungen von Habitaten kappe. Zum anderen sei für das Artensterben die industrialisierte Landwirtschaft mit ihren Monokulturen und Verwendung von Pestiziden zur Verantwortung zu ziehen, so Rosellen. Vor über zehn Jahren stieg der Absatz von Pestiziden, sogenannten neonico-tinhaltigen Mitteln, sprunghaft an, während die Insektenpopulation gleichzeitig zurückging. Zufall?

Doch wie können die Gräfelfinger Gartenbesitzer selbst aktiv werden? „Lassen Sie Unordnung in Ihrem Garten zu.“ Annette Rosellen plädierte für mehr artenreiche Blumenwiesen statt englischem Rasen, für wilde Ecken und Winkel in den Gärten. Gerade offene Böden lieferten den verschiedenen Arten von Wildbienen Nistplätze. Wichtig sei insbesondere die Blumenauswahl. Die Imkerin empfiehlt, nur Blumen mit ungefüllten Blüten zu pflanzen. Nur diese böten den Nektar und Blütenstaub. Auch blühende Hecken statt Holzzäune fallen unter eine bienenfreundliche Gartengestaltung. Und Mähen sollte man lieber frühmorgens oder spätabends, dann flögen die Bienen nicht. Die drei absoluten Feinde der Bienen seien Mähroboter, Rollrasen und der immergrüne Kirschlorbeer. Die Gemeinde Gräfelfing selbst könne unter anderem durch eine artenreiche Bepflanzung von Verkehrsinseln und der Grünstreifen entlang der Gemeindestraßen ihren Beitrag leisten.

Carolin Högel