Imkerverein mit Neuwahlen nach Zwist

Annette Rosellen ist neue erste Vorsitzende des „Imkervereins Gräfelfing und Umgebung“. Die 58 anwesenden Mitglieder wählten Rosellen jetzt auf einer außerordentlichen Versammlung im Lochhamer Pschorrhof zur Nachfolgerin von Rolf Kleinstück. Kleinstück war wie zwei andere Vorstandsmitglieder nach Differenzen zurückgetreten.

Gräfelfing–Annette Rosellens 2003 verstorbener Großvater war bereits vor 40 Jahren Vorsitzender des Imkervereins. Die neue Vereinschefin kommt somit quasi einer Familientradition nach. Rosellen war schon vorher Vorstandsmitglied im Imkerverein, hatte sich für den Verein in dem Aktionsbündnis „Rettet die Bienen“ engagiert und wurde dann gefragt, ob sie den Vorsitz übernehmen würde.

„Eine Rolle hat sicherlich gespielt, dass ich aus Gräfelfing komme“, sagt Rosellen. Denn der bisherige Vorsitzende Rolf Kleinstück lebt in Germering „und war in Gräfelfing für uns zu wenig präsent“, sagt Vereinssprecherin Uschi Grünenwald. Ein Grund für die Unzufriedenheit, die es innerhalb des Vereins mit Kleinstück gegeben habe. „Einige Mitglieder hatten Differenzen mit ihm, es gab teilweise unterschiedliche Vorstellungen zur Vereinsarbeit, weswegen sich beide Seiten im Einvernehmen auf den Rücktritt einigten“, berichtet Uschi Grünenwald.

Auch der zweite Vorsitzende Anton Niest, Kassier Manuel Panne und Schriftführerin Nathalie Wagner wurden neu in ihre Ämter gewählt. Hans-Peter Bernardi, Uschi Grünenwald und Wolfgang Klein bleiben Vorstandsmitglieder. Alle Wahlen erfolgten einstimmig oder mit wenigen Enthaltungen.

Neben den Veranstaltungen des Vereins möchte Rosellen vor allem ein Auge darauf haben, „dass wir in Gräfelfing präsent sind und wahrgenommen werden. Die Bevölkerung und vor allem die Kinder sollen in unsere Arbeiten eingebunden sein.“ Es sei im Sinne der Bienen erfreulich, dass Gräfelfing immer mehr Blühwiesen und -streifen im öffentlichen Raum ausweise und anlege. „Die Kindergärten sollen bei der Einsaat eingebunden werden“, sagt Grünenwald. Die Gärtner der Gemeinde bereiten öffentliche Grünflächen vor, die dann mithilfe des Imkervereins in Blumenwiesen verwandelt werden. „Das Aktionsbündnis hat doch viele zum Nachdenken gebracht. Es ändert sich etwas, und das ist sehr positiv“, sagt Annette Rosellen.

Der Imkerverein hat im vergangenen Jahr erstmals eine eigene Fläche auf dem Autobahndeckel zwischen Rudolf- und Maria-Eich-Straße zur Verfügung gestellt bekommen (wir berichteten). Auf der Wiese gibt es einen Lehrbienenstand, an dem Jungimker ausgebildet werden. Lehrtafeln klären über die Imkerarbeit und die Vorgänge im Bienenstock auf. Auch ein Tag der offenen Tür am Sonntag, 19. Mai, ist hier geplant. „Gefahrlos kann man Bienen in einer Glasbeute betrachten. Die Kinder dürfen Honig-Etiketten bemalen und Kerzen rollen, die Schule der Phantasie bietet Mitmach-Aktionen an“, erzählt Uschi Grünenwald.

Der Imkerverein feiert in diesem Jahr 90-jähriges Jubiläum und veranstaltet am Sonntag, 27. Oktober, ein großes Fest im Bürgerhaus. Bienenforscher Randolf Menzel hält einen Vortrag. Eine Teilnahme ist nach Anmeldung bei dem Verein möglich. Am Freitag, 26. April, referiert Ulrike Windsberger im Pschorrhof über den „bienenfreundlichen Garten“, am Freitag, 31. Mai, Michael von Ferrari über „insektenfreundlicher Gestaltung öffentlicher Flächen“ (jeweils ab 19.30 Uhr).