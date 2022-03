Immer weniger Kinder in Gräfelfing

Von: Nicole Kalenda

Teilen

Auch auf längere Sicht gibt es in Gräfelfing genug Betreuungsplätze für Kinder. © Uwe Anspach/DPA (Symbolbild)

Die Kinder werden weniger in Gräfelfing. Dafür nimmt die Zahl der Senioren zu. Die Betreuungsplätze für Null- bis Neunjährige reichen, die Nachfrage nach Versorgungsmöglichkeiten für über 80-Jährige wird steigen.

Gräfelfing – 2017 lebten 1500 unter Zehnjährige in Gräfelfing, 2020 waren es 1356 und 2032 werden es 1235 sein. Das geht aus einer Einwohnerprognose hervor, die jetzt im Ausschuss für soziale Angelegenheiten, Schul-, Kultur- und Sportfragen vorgestellt wurde. Die Gemeinde hatte im vergangenen Herbst das Institut für Sozialplanung, Jugend- und Altenhilfe, Gesundheitsforschung und Statistik sowie den Planungsverband Äußerer Wirtschaftsraum München damit beauftragt, um den Bedarf an vorschulischen und schulischen Betreuungseinrichtungen abschätzen zu können. „Wir hatten den Eindruck, dass der Bedarf zurückgeht“, sagt Petra Hierl-Schmitz, Leiterin der Ordnungs- und Sozialverwaltung, im Gespräch mit dem Merkur. „Das hat sich bestätigt. Aufgrund der Bevölkerungsentwicklung kommt es zu einem Rückgang.“

23,7 Prozent über 65 Jahre

Die Zahl der Geburten, die Sterblichkeit und Zu- und Wegzüge sind ausschlaggebend für die Entwicklung der Einwohnerzahlen. Während sich die Bevölkerung des Landkreises München von 1950 bis 2020 mehr als verdreieinhalbfachte, lebten in Gräfelfing mit 13 581 Bürgern nur 41 Prozent mehr als 1950. Im Landkreis München liegt der Anteil der über 65-Jährigen bei 20,6 Prozent, bayernweit bei 20,0 Prozent. In Gräfelfing sind es 23,7 Prozent: Die Einwohner sind überdurchschnittlich alt.

Gleichzeitig haben die Geburten in den vergangenen zwei Jahrzehnten, mit Ausreißern, kontinuierlich abgenommen: von 125 in 2001 auf 84 im vergangenen Jahr. Erst ab 2028 werden wieder über 100 Geburten erwartet. Die Zahl der Todesfälle blieb in etwa gleich, und es wanderten zumindest in den vergangenen drei Jahren mehr Leute ab, als hinzukamen. 2021 waren es 1079 Zuzüge und 1145 Wegzüge.

Über 1000 Betreuungsplätze für Kinder

15 Betreuungseinrichtungen gibt es in Gräfelfing, die von 830 Kindern besucht werden – bei über 1000 Plätzen. Allerdings belegen etwa Kinder mit Inklusionsbedarf mehr als einen Platz. Dennoch sind die Kapazitäten nicht erschöpft und werden auch in den kommenden Jahren reichen. Gleiches gilt für die beiden Grundschulen. Im laufenden Schuljahr besuchen 312 Mädchen und Buben die Grundschule Gräfelfing, für 2025/26 werden 241 Schüler erwartet. Ähnlich ist es an der Grundschule Lochham mit aktuell 320 Schülern und 2025/26 dann 236.

Konsequenzen hat das Überangebot nicht. „Wir fahren auf jeden Fall jetzt nichts zurück. Wir sind ganz froh, dass wir nicht so viele Kinder betreuen müssen“, sagt Hierl-Schmitz. Grund sei der allgemeine Personalmangel, sowohl in gemeindlichen Einrichtungen als auch in den von Trägern betriebenen. Zudem rechnet Hierl-Schmitz damit, dass aufgrund des Ukraine-Kriegs noch das eine oder andere geflüchtete Kind einen Platz benötigen wird.

Das andere Ende der Alterspyramide, die Senioren, möchte Hierl-Schmitz „im Auge behalten“. Dass die über 60-Jährigen in den nächsten zehn Jahren zunehmen werden, dürfte den Bedarf an Plätzen in Alten- und Pflegeheimen vergrößern, aber auch an Hilfsangeboten, die es ermöglichen, möglichst lange zu Hause zu bleiben.