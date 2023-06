Intensive Gespräche rund um Energiewende und Nachhaltigkeit

Zweiter Gräfelfinger Klimatag zieht über 400 Besucher an

Über 400 Interessierte haben am Sonntag den zweiten Gräfelfinger Klimatag besucht. An 16 Ständen auf dem Eichendorffplatz konnten sich Verbraucher informieren, wie sie die Energiewende beeinflussen und ihr Leben nachhaltiger gestalten können. Dazu gab es Mitmach-Aktionen und den Besuch der Bayerischen Honigkönigin Victoria Seeburger.

Gräfelfing - „Ich habe eine sehr gute Resonanz erhalten von allen Seiten – es konnten sehr hochwertige, intensive Gespräche geführt werden, es wurden Kooperationsideen entwickelt und es wurde genetzwerkt“, sagt Birgit Doll, im Rathaus mit der Organisation betraut. Der Aufwand sei groß gewesen, habe sich aber gelohnt. „Ich werte es durchaus als Erfolg.“ Die Gemeinde werde sicherlich wieder einen Klimatag veranstalten, allerdings nicht jedes Jahr. Der erste Klimatag fand 2019 statt im Rahmen einer ganzen Woche, in der sich im Landkreis München alles um den Klimaschutz drehte. Das Landratsamt hatte damals das Motto ausgegeben: „Hands-on: Anpacken für den Klimaschutz“.

Stadtradel-Start

Am Sonntag bildete der Klimatag den Rahmen für den Stadtradel-Start. Über 50 Radler nahmen an der von den ADFC-Ortsgruppen Gauting, Planegg, Neuried und Gräfelfing organisierten Auftakttour nach Freiham teil, darunter auch Gautings Bürgermeisterin Brigitte Kössinger sowie ihren Amtskollegen Rudolph Haux aus Krailling und Harald Zipfel aus Neuried. Planegg wurde von der Zweiten Bürgermeisterin Judith Grimme und Gräfelfing von dem Dritten Bürgermeister Martin Feldner vertreten. Auch zahlreiche Gemeinderäte fuhren mit. Unterwegs nahmen sie die Radwegeverbindungen zwischen Gräfelfing und Freiham in Augenschein, bevor sie die revitalisierten Gebäudes des Guts sowie die Kirche besichtigten.

Zu den Ausstellern am Eichendorffplatz zählten neben ADFC, Bund Naturschutz und Gräfelfinger Betriebshof auch die Bürgerwerkstatt „machBAR“ und das Repair-Café. Neben einem Fahrrad-Trainingsparcours gab es am Nachmittag eine mit 20 bis 30 Teilnehmern gut besuchte Yoga-Mitmachstunde, organisiert von der Gräfelfinger Initiative „Runder Tisch Sport“.

Wer am Sonntag keine Zeit hatte, bekommt am morgigen Mittwoch von 18.15 bis 19.45 Uhr nochmals die Gelegenheit, mit Anja Mutzenbecher am Eichendorffplatz Yoga zu machen. Eine Anmeldung ist nicht nötig, Matte oder Decke sowie Trinkflasche sind mitzubringen.

Der Klimatag bildete den Auftakt zu einer Reihe sommerlicher Veranstaltungen am Eichendorffplatz. An diesem Wochenende steht der dritte große Gräfelfinger Kultursommer mit Open-Air-Konzerten von Freitag bis Sonntag an, am Wochenende darauf findet zum 16. Mal das Weinfest statt, das sich längst zu einem Publikumsmagneten entwickelt hat. nik