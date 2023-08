D’Ivino von Wiedereröffnung weit entfernt

Von: Martin Schullerus

Kurz nach dem Brand war Ivo Susana noch voller Hoffnung, bald wieder öffnen zu können. © Dagmar Rutt

„Manchmal muss ich selber lachen, dass ich gehofft hatte, die Gaststätte vier Tage nach dem Brand wieder zu eröffnen“, sagt Ivo Susana. Es ist ein bitteres Lachen. Denn der Gastronom, der bis zum 10. März dieses Jahres die Gaststätte D’Ivino in der Gräfelfinger Maria-Eich-Straße 67 betrieb, ist nach wie vor zu Hause beziehungsweise arbeitet für andere Restaurants im Service.

Gräfelfing - Auch fast sechs Monate nach einem fatalen Dachstuhlbrand ist das Gräfelfinger D‘Ivino von der Eröffnung weit entfernt. Ivo Susana, der Wirt des Lokals, das im gehobenen Gräfelfinger Viertel westlich der Bahn viele Stammkunden hatte, muss sich in Geduld üben.

Wie berichtet, war am Nachmittag des 10. März im bewohnten Dachgeschoss des Hauses an der Ecke Maria-Eich-/Otilostraße ein Feuer ausgebrochen. Starker Wind behinderte die Löscharbeiten; das Dachgeschoss brannte zu großen Teilen aus, der Dachstuhl wurde massiv beschädigt, etwas Löschschaum lief bis in die Gaststätte im Erdgeschoss. Hinzu kam Regenwasser, weil die provisorische Plane, die später das Loch im Dach bedecken sollte, immer wieder verweht wurde. Gutachter stellten fest, dass nicht nur die Statik der Dachgeschosse problematisch war und die Spitzgiebel dringend abgestützt werden mussten, sondern auch unhaltbare Mängel bei der hausinternen Stromversorgung. All dies vereitelte die Wiedereröffnung der Gaststätte.

Mindestens ein Jahr dauert es noch

Mehr noch: Inzwischen ist laut Ivo Susana klar, dass das komplette Dachgeschoss ab dem ersten Stock neu aufgebaut werden muss. Ein neues Gerüst müsse dafür her, eine Wiedereröffnung werde ab jetzt mindestens ein Jahr auf sich warten lassen, hätten die Vermieter ihm mitgeteilt.

Das deckt sich mit einer Bauvoranfrage der Eigentümer im Bauausschuss. Wie berichtet, gestattete das Gremium eine Ausnahme für den Wiederaufbau des Spitzdachs. Bei Abriss wäre der Bestandschutz entfallen und ein Neubau in gleicher Form nach heutigem Baurecht nicht mehr zulässig. Doch die Gemeinderäte sahen es als sinnvoll und wichtig an, dieses markante, für eine bestimmte Periode in Gräfelfing typische Haus im alten Erscheinungsbild wieder herrichten zu lassen. Eine ebenfalls geplante zusätzliche Wohneinheit lehnten sie indes ab.

Ivo Susana bringt es derweil fertig, in allem Elend auch etwas Gutes zu erkennen. Er sagt: „Gott sei dank brach der Brand am Nachmittag aus, als niemand in den Wohnungen unter dem Dach schlief und das Feuer schnell bemerkt wurde. Wäre es nachts passiert, hätten wir Tote zu beklagen.“