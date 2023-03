D’Ivino will nach Brand wieder öffnen

Von: Martin Schullerus

Teilen

Ivo Susana, Wirt des Gräfelfinger Restaurants D’Ivino: Das Dach ist noch mit Planen provisorisch abgedeckt, doch das Lokal im Erdgeschoss könnte in zwei bis drei Wochen wieder öffnen, hofft der Gastronom. Foto: Dagmar Rutt © Dagmar Rutt

Gräfelfing – Der erste Schock ist verwunden, der Kampf um die Zukunft dauert an: Heute vor zwei Wochen gingen das dritte Obergeschoss und der Dachstuhl des Hauses in der Gräfelfinger Maria-Eich-Straße, in dem die Gaststätte D’Ivino (früher: Laurus) residiert, in Flammen auf. Seither tut Gastronom Ivo Susana alles, um sein Restaurant baldmöglichst wieder eröffnen zu dürfen. Nun gibt es einen Lichtblick.

Wie berichtet, war am frühen Nachmittag des 10. März Rauch aus den Dachfenstern gequollen, wenig später schlugen die Flammen hervor, und der Dachstuhl stand in offenem Brand. Die Gräfelfinger Feuerwehr war nur fünf Minuten nach der Vollalarmierung zur Stelle und bat auch um Unterstützung der Planegger Kameraden, um mit zwei Drehleitern angreifen zu können. Der stürmische Wind fachte die Flammen immer wieder an. Als das Feuer gelöscht war, klaffte ein großes Loch im Dach, das die Feuerwehr mit Planen abdeckte. Löschwasser und Schaum waren durch das Treppenhaus bis in den Keller geflossen; die Polizei sprach von etwa einer halben Million Euro Schaden.

Doch die Gaststätte, die im Erdgeschoss untergebracht ist, blieb gänzlich verschont. Daher auch Ivo Susanas Optimismus, der am Montag nach dem Brand im Merkur-Gespräch sagte: „Ich hoffe, in ein paar Tagen das Restaurant wieder öffnen zu können.“ So schnell ging es indes nicht. Zunächst waren aus Sicherheitsgründen das Gas und der Strom für das gesamte Gebäude abgestellt worden.

In der Zwischenzeit waren die Brandfahnder der Kripo mehrfach vor Ort. Sie gehen von einem technischen Defekt als Brandursache aus und haben am Mittwoch das Haus zur Nutzung freigegeben. „Auch die Versicherung war gestern wieder hier und hat keine Einwände, dass mit Reparaturen begonnen wird und das Restaurant genutzt wird“, sagte Ivo Susana am Donnerstag.

Allein der Statiker machte Auflagen: „Wir müssen den dritten Stock komplett freiräumen“, sagt Susana. Das bedeutet, vor allem Brandschutt und kaputte Dachziegel zu entfernen. Und: „Die Giebelwände müssen zur Sicherheit durch eine Baufirma abgestützt werden. Dann dürfen wir wieder eröffnen.“ Diese Arbeit, hofft Ivo Susana, wird in zwei bis drei Wochen erledigt sein.

Für den Gastronom geht es um die Existenz. „Der Verlust ist leider sehr groß, ich hatte für diese Tage schon zahlreiche Reservierungen, die ich absagen musste“, klagt er. Ob das Haus langfristig erhalten bleibe, sei eine wirtschaftliche Entscheidung, die der Eigentümer treffen müsse. Ivo Susana will jedenfalls alles tun, was in seiner Macht steht, um sein Restaurant zu retten. Den Eingang schützt inzwischen ein neuer, hölzerner Vorbau mit Dach. Gas und Strom sind längst wieder angeschlossen. Im Restaurant ist vom Brand überhaupt nichts festzustellen – auch nicht Rauchgeruch. „Wir könnten jederzeit loslegen, ich müsste nur einkaufen“, sagt Ivo Susana. Um in der Wartezeit nicht völlig ohne Einnahmen zu bleiben, hat der Gastronom sich etwas einfallen lassen: „Wer die Nummer des Restaurants anruft, kann Gutscheine für das D’Ivino erwerben und uns so ein bisschen durch die schwere Zeit helfen“, sagt er. Die Änderungsschneiderei von Heidelinde Bothe am Eck des Grundstücks hat übrigens weiterhin geöffnet.