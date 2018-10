Kinder und Betreuerinnen wieder wohlauf

Den Krippenkindern und Mitarbeiterinnen des Gräfelfinger Caritas-Kinderhauses, die am Freitag mit einem Hautausschlag in Kliniken eingeliefert wurden, geht es wieder gut.

Gräfelfing– Alle Betroffenen konnten das Krankenhaus noch am Freitagnachmittag verlassen, wie der Caritasverband am Montag in einer Pressemitteilung bekannt gab.

Wie berichtet, hatten neun Kinder und vier Erwachsene nach dem Mittagessen einen Hautausschlag im Gesicht bekommen; die Erwachsenen berichteten zusätzlich von einem „pelzigen Gefühl im Mund“. Sogleich verständigte die Kinderhaus-Leitung den Notarzt und benachrichtigte die Eltern. Die Betroffenen wurden in jeweils einem Rettungswagen in Kliniken gebracht.

Am Montag teilte die Caritas-Pressestelle zu den Befunden mit: „Laut ersten vorsichtigen Diagnosen handelt es sich um ,pseudoallergische Reaktionen’, Folgeschäden seien nicht zu erwarten, so die Ärzte gegenüber den betroffenen Mitarbeiterinnen.“

Das Gesundheitsamt stellte laut Caritas keine Hygienemängel im Haus fest, nahm jedoch Proben des Mittagessens, das ein externer Caterer geliefert hatte. Ergebnisse dieser Untersuchung sollen erst in zwei Wochen vorliegen. Derweil wechselte die Caritas den Caterer vorsichtshalber. Der Kindergarten im Kinderhaus, eine derzeit im Haus untergebrachte externe Krippe sowie das angrenzende Caritas-Altenheim St. Gisela und das betreute Wohnen seien „zu keinem Zeitpunkt betroffen“ gewesen, hieß es in der Pressemitteilung.

Obwohl die Behörden dies nicht als notwendig erachtet hätten, sei die Einrichtung am Montag geschlossen geblieben, was auf „großes Verständnis“ bei den Eltern gestoßen sei. Am heutigen Dienstag solle das Haus seinen gewohnten Betrieb wieder aufnehmen.

Caritasvorständin Gabriele Stark-Angermeier drückte allen Beteiligten ihr Bedauern über den Vorfall aus und versprach, man werde alles tun, um die Ursache so schnell wie möglich herauszufinden und abzustellen.