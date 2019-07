Kinderbetreuung wird zum Herbst teurer

Auf viele Gräfelfinger Eltern kommen ab Herbst höhere Kosten zu. Der Schul-, Kultur- und Sportausschuss hat empfohlen, die Gebühren für gemeindliche Kinderbetreuungseinrichtungen zum 1. September um jeweils 7,5 Prozent zu erhöhen.

Gräfelfing– Die Verwaltung hatte Modellrechnungen für drei Szenarien erstellt, die Erhöhungen um 7,5, 10 und 15 Prozent vorsahen. Die aktuelle Gebührensatzung wurde zum September 2016 wirksam; seither waren die Elternbeiträge stabil. In dieser Zeit stiegen jedoch allein die Personalkosten um rund 7 Prozent. Insgesamt ist die Kinderbetreuung in Gräfelfing hoch defizitär – trotz Staatszuschüssen und Elternbeiträgen, die den geringsten Teil der Kosten decken. Die Gemeinde leistet es sich seit Jahren, auch mit eigenen Einrichtungen das Ziel einer 100-prozentigen Bedarfsdeckung zu verwirklichen. Doch das kostet Millionen – einen großen Anteil der insgesamt 9 Millionen Euro Personalkosten der Gemeinde in 2018.

Meinungen gehen weit auseinander

Wie problematisch das Thema gerade in einer wohlhabenden Gemeinde ist, zeigte die Diskussion, in der die Meinungen weit auseinander gingen. Michael Langer (SPD) sagte, die Erhöhung sei „das falsche Signal“ in Zeiten, in denen einige Bundesländer und Kommunen – aktuell auch die Landeshauptstadt – die Gebührenfreiheit der Kinderbetreuung planten und umsetzten. Langer: „Wir sollten den Mut haben, uns die Kostenfreiheit zu leisten. Das Geld ist da.“ 2. Bürgermeister Peter Köstler erwiderte lakonisch: „Dann wird die Platzvergabe aber interessant.“ Denn die Gemeinde ist nur einer von sechs öffentlichen, kirchlichen und privaten Trägern in Gräfelfing. Und deren Gebühren gehen so weit auseinander, dass einige Private heute schon mehr als das Doppelte verlangen als etwa die Gemeinde. Sollte diese nun auf Null gehen, wäre das eine „extreme Ungleichbehandlung“, so Petra Hierl-Schmitz. Darauf platzte Langer, der diesen Aspekt wohl nicht ganz zu Ende gedacht hatte, emotional heraus: „Man muss sich entscheiden: Straßen oder Kinder?“

Landeszuschuss von 100 Euro

Sachlicher ging Katharina Weber (Grüne) das Thema an. Sie bewertete eine Gebührenerhöhung ebenfalls als unzeitgemäß und schlug den „Kompromiss“ vor, sie unverändert zu lassen. Petra Schaber (IGG) machte sich für die 7,5 Prozent stark – „in der Hoffnung, dass der Staat durch politischen Druck mehr übernimmt“. Peter Köstler verwies darauf, dass es neuerdings den Landeszuschuss von 100 Euro pro Kindergartenkind und Monat gebe, so dass Eltern eher entlastet würden. Dies habe jedoch nichts mit der gemeindlichen Gebührensatzung zu tun. Im Übrigen werde jeder, der sich die Gebühren nicht leisten könne, heute und auch künftig vom Landratsamt teilweise oder ganz entlastet.

Der Ausschuss beschloss die Erhöhung um 7,5 Prozent mit 4:3 Stimmen, dagegen votierten Langer, Weber und Hans-Joachim Kramer (parteifrei). Vorbehaltlich der Zustimmung im Gemeinderat bringt das beispielsweise folgende Erhöhungen: Krippe (9-10 Stunden) aktuell 478, dann 513 Euro/Monat. Kindergarten undKinderhort (9-10 Stunden) aktuell 187, dann 201 Euro/Monat.Nachmittagsbetreuung (5 Tage/Woche bis 14 Uhr) aktuell 71, dann 76 Euro; (bis 16 Uhr) aktuell 82, dann 88 Euro/Monat.