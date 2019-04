Kindergarten-Abriss wegen Wasserschäden

Das Spatzennest bleibt leer; eine Rückkehr der jungen Nutzer in den Gemeindekindergarten an der Steinkirchner Straße wird es nicht geben. Die Wasserschäden an dem Modulbau sind so groß, dass er abgerissen wird.

Gräfelfing– Die Befürchtung stand schon länger im Raum, jetzt ist sie Gewissheit geworden: Der Gräfelfinger Gemeindekindergarten in der Steinkirchner Straße, gebaut im Jahr 2001 unter hohem Zeitdruck, ist von drei unterschiedlichen Wasserschäden so stark in Mitleidenschaft gezogen, dass sich eine Sanierung kaum lohnen würde.

Der Bauausschuss folgte in seiner Sitzung am Mittwoch einstimmig der Empfehlung des Architekten Rolf Unser, das Gebäude abzureißen und durch einen Neubau zu ersetzen. Die beiden Kindergartengruppen, die bereits nach den Weihnachtsferien in die ehemaligen Hort-Räume am Adalbert-Stifter-Platz übersiedelten, werden somit nicht mehr ins Spatzennest zurückkehren können.

Wie berichtet, hatte im Spätsommer 2018 zunächst ein Rohrbruch im Bereich der Sanitäranlagen für eine erste Untersuchung gesorgt. Dabei fiel auf, dass sich das Schadensbild auch in die Küche und den Flur zog und einen zweiten, alten Wasserschaden offenbarte. Damit nicht genug: Auch die Westwand war durchnässt, in diesem Fall ausgelöst durch undichte Stellen im Fensterbereich.

Rolf Unser, der die Untersuchung durchführte, präsentierte nun drei Varianten für das weitere Vorgehen. Eine Sanierung des Gebäudes sei technisch möglich und zeitlich in neun Monaten zu schaffen. Mit Kosten von 1 Million Euro wäre sie zudem die billigste Alternative. Nachteil: „Danach haben Sie immer noch ein altes Gebäude auf dem Stand von vor 20 Jahren“, so Rolf Unser.

Also schlug er einen Neubau vor, entweder in weiterentwickelter Modulbauweise oder in konventioneller Bauweise, wie auch die angrenzende Kinderkrippe 2015 entstand. Die Gemeinderäte plädierten einstimmig für den Modulbau, der mit 1,5 Millionen Euro etwas günstiger wäre und auch binnen eines Jahres geplant und errichtet werden könnte. Dafür sprachen sich unter anderem Florian Ernstberger (BVGL) und Jörg Scholler (FDP) aus. Die konventionelle Holzständer-Bauweise hätte 1,7 Millionen Euro gekostet und 18 Monate in Anspruch genommen. Damit wäre die Belastung der Kinderkrippe durch die Baustelle erheblich gewesen.

Den Kindergarten überhaupt nicht mehr zu ersetzen, erschien als kein gangbarer Weg. Bürgermeisterin Uta Wüst sagte, auch wenn die Kinder derzeit in der „Rappelkiste“ gut untergebracht seien, sei der Bedarf durchaus gegeben. Zumal es in diesem Ortsteil keinen anderen Kindergarten gebe. Auf Empfehlung von Wolfgang Balk (IGG) soll vor dem Abriss eine Beweissicherung erfolgen, um etwaige Versicherungsleistungen wegen des Wasserschadens durchzusetzen.