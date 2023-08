Kino-Experiment auf der Baustelle

Von: Martin Schullerus

Auf der Ostseite des Bürgerhauses, am Ende der Flurstraße, wird die Tiefgaragendecke frisch abgedichtet. Hier ist auch Anlieferzone für den großen Kran. Ein neuer Anbau mit Flachdach soll Büros für die Bürgerhausverwaltung und Umkleiden beherbergen. © Michael Schönwälder

22 Millionen Euro Kosten, mindestens zweieinhalb Jahre Bauzeit: Die Bürgerhaus-Sanierung und -Erweiterung in Gräfelfing ist eine mächtige Baumaßnahme – und sie geschieht um ein kleines Kino herum, das nun, inmitten von Baggern und Beton, seinen Betrieb wieder aufnimmt.

Gräfelfing – Vor dem Bürgerhaus, hart an der Mauer, gähnt eine riesige Grube. Davor steht ein Bagger und gräbt sie täglich tiefer – Zielmarke: sechs Meter. Hier soll noch in diesem Jahr ein neuer Wassertank für die Sprinkleranlage versenkt werden. Er besteht aus wasserdichtem Beton, der in Fertigteilen angeliefert und vor Ort zu Ende betoniert wird. Fassungsvermögen: 330 Kubikmeter. Ist das geschafft, kann an dieser Stelle der Platz eingeebnet und mit dem Bau des neuen, größeren Turms begonnen werden. Der wird im Erdgeschoss den gemeinsamen Eingang zu Bürgerhaus, Kino und Bücherei beherbergen.

Derweil lautet das Motto im Inneren des Bürgerhauses: Alles muss raus. „Die ganze Technik, Sanitär, Elektro, Lüftung, Fußbodenheizung, Böden, Decken, ein Teil der Wände“, zählt Gemeinde-Architekt Allen Schmitz einige Punkte der Abriss-Liste auf, die erst in vier Monaten abgearbeitet sein wird. Und er gibt zu: „Es ist auch schmerzhaft, so viel kaputtzumachen, aber wir müssen das Gebäude in den Rohbauzustand zurückversetzen.“

Denn nur so kann der grundlegende Umbau beginnen, der durch eine Neuordnung und Erweiterung einen bedeutenden Flächengewinn zur Folge haben wird. Im Foyer wird die Treppe Richtung Bahnhofplatz zurückversetzt. Außerdem wird es den Abgang zu den Toiletten und der Tiefgarage dort nicht mehr geben. Beides führt dazu, dass das Foyer auf einer Ebene weit geräumiger wird und damit bedeutend mehr Nutzungsmöglichkeiten eröffnet.

Ähnliches gilt für den großen Saal. Die neue Bühne, die Richtung Steubstraße vier Meter hinausrückt, erhält ein Podest, das zum Teil elektrisch versenkt werden kann, wodurch sich der Bürgerhaus-Saal bei Bedarf vergrößern lässt.

An der Ostseite Richtung Flurstraße ist die Szenerie auch nicht mehr wiederzuerkennen. Hier wurde die Deckschicht der Tiefgarage abgeräumt, um die Decke von außen neu abzudichten. In der Tiefgarage selbst wird es an neuralgischen Punkten wie den Säulen eine Betonsanierung geben. Auf einem Teil der Tiefgaragendecke wird der Anbau der Nebenräume ruhen, die für Bürgerhausverwaltung und Umkleiden gedacht sind.

In all dem Chaos soll ab Freitag, 19.45 Uhr, Ermittler Eberhofer Verbrecher jagen: Werner Scholz will nach neun Wochen Schließzeit sein „Filmeck“ wieder öffnen. Der Kinosaal hat einen neuen Zugang bekommen, samt Kassen- und Toilettencontainer. Am Bauzaun hängen Kino-Plakate in neuen Rahmen. Werner Scholz: „Es ist Neuland und ein Experiment. Ich bin aber optimistisch, dass es klappt.“ Mit der Gemeinde hat er sich bezüglich Miete geeinigt. Und zur Festigung der guten Nachbarschaft will er die Bauarbeiter zu einer Sondervorstellung einladen.

Werner Scholz will nicht mehr lange allein im Kino sitzen: Am Freitag eröffnet er das „Filmeck“ nach neun Wochen Schließzeit mit dem neuen Eberhofer-Krimi wieder. © Michael Schönwälder

Die Großbaustelle überwacht Gemeinde-Architekt Allen Schmitz. © Michael Schönwälder