„Kirche und Welt gehören zusammen“

50 Jahre Friedenskirche Gräfelfing

Vor 50 Jahren wurde die Gräfelfinger Friedenskirche eingeweiht. Das geplante große Fest mit Taufen in der Würm hat die Corona-Pandemie unmöglich gemacht, gefeiert wurde trotzdem. Für Bürgermeister Köstler gab es eine Torte in Form einer Klopapierrolle.

Gräfelfing – Ein idyllisches Stückchen Erde mit altem Baumbestand, direkt am Würmufer gelegen: Wirklich jeder hätte hier gerne das Haus für seine Familie gebaut. Da klingt es nur logisch, dass an diesem besonderen Ort Gott Einzug gehalten hat. Die Evangelisch-Lutherische Kirchengemeinde Gräfelfing erwarb den besonderen Bauplatz und beauftragte Architekt Theodor Steinhauser mit dem Bau einer Kirche. Das ist nun ein halbes Jahrhundert her. Gestern, an Christi Himmelfahrt, konnte die Gemeinde das 50-jährige Kirchweihjubiläum der Friedenskirche feiern.

Spricht man Pfarrer Walter Ziermann auf seinen Arbeitsplatz an, kommt er ins Schwärmen. „Ein wunderschöner Ort“, in dem man herrlich Gottesdienste feiern könne, sei diese Kirche. Die große Fensterfront gebe nicht nur den Blick der Gottesdienstbesucher nach draußen frei, sondern lasse Spaziergänger umgekehrt auch hineinschauen. „Innen und außen sind glasklar miteinander verbunden! Kirche und Welt bleiben aufeinander bezogen, gehören zusammen“, interpretiert der Pfarrer das Konzept des Architekten.

Dessen Aufgabe war nicht nur der Bau eines neuen Gotteshauses, sondern auch eines Fußgängerstegs über die Würm als Ortsteilverbindung. Harmonisch sollte sich die Kirche in ihre Umgebung einpassen, so beschrieb Theodor Steinhauser seine Intention. Und noch eines war dem Architekten wichtig: Er wollte keine zentrale Anordnung des Innenraums. Daran schuld war ein prägendes Erlebnis in der Planegger Waldkirche. Steinhauser war spät dran gewesen. Er öffnete eine Tür und „war voll im Angesicht der Gemeinde“. Schnell schloss er die Türe wieder, lief um die Kirche herum und öffnete die Tür auf der gegenüberliegenden Seite „und schaute wieder in viele Gesichter“. Nachzulesen ist die Anekdote auf der Homepage der Evangelisch-Lutherischen Kirchengemeinde Gräfelfing.

Immer die fließende Würm im Blick

Die Gottesdienstbesucher verdanken dieser Erfahrung, dass sie – egal wo sie in der Friedenskirche Platz nehmen – immer die fließende Würm im Blick haben. Es sei das „schönste Altarbild der Welt“ schwärmt Bürgermeister Peter Köstler.

Pfarrer Ziermann schätzt an der Friedenskirche besonders, dass sie für Menschen drinnen und draußen ein Einkehrort geworden sei. Wer weiß, vielleicht resultiert ja auch daraus das gute Verhältnis der Kirchengemeinde zur Kommune? Erst kürzlich hat diese die Toilette erneuern lassen und auch die Sitzbänke an der Würm renoviert. Vor allem Letzteres sei „total gut angekommen“ weiß Pfarrer Ziermann zu berichten.

Noch ein Punkt, den der Pfarrer besonders an seinem Gotteshaus mag, ist die Möglichkeit des Gestaltens. Schon in der Architektur ist diese Offenheit festgelegt. Sogar Taufstein, sowie Altar kann man weg- oder umstellen, wodurch der frei gewordene Raum auch schon einmal als Kabarettbühne (etwa für die „PfarrerMangel“) genutzt wurde.

Genug Platz für alle

Natürlich hätten sich Pfarrer und Kirchengemeinde ein großes Fest zum „Goldenen Kirchweihjubiläum“ gewünscht. Angedacht war ein Tauffest, bei dem mehrere Kinder mit Würmwasser getauft werden sollten. Nun gab es lediglich einen Festgottesdienst unter freiem Himmel, bei dem aber zumindest der dringliche Wunsch des Pfarrers, es möge nicht durchgehend regnen, in Erfüllung ging. Immerhin musste die Anzahl der Gottesdienstbesucher nicht beschränkt werden. Denn auf der großen Wiese vor der Kirche ist genug Platz für alle.

Gerne hätten die aktiven Mitglieder der Kirchengemeinde mit den Festgottesdienstbesuchern auf das 50-jährige Kirchweihjubiläum angestoßen, mussten sich aber natürlich den Corona-Maßnahmen fügen. Auf kulinarische Genüsse und kleine Überraschungen seitens der Kirche mussten die Gemeindemitglieder dennoch nicht verzichten. Statt einem Weißwurstfrühstück vor Ort gab es Prosecco für die Erwachsenen und Cola oder Kakao für die Jüngeren sowie Breze, Käse und einen Schokoladenmaikäfer für alle mit nach Hause.

Ein besonderes Geschenk bekam allerdings ein Katholik: Bürgermeister Peter Köstler erhielt eine Torte in Form einer Klopapierrolle – stellvertretend für den Gemeinderat, der Gelder für das neue Toilettenhaus, freigemacht hatte.

Margot Deny