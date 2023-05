Kunstbaracke könnte Neubau verhindern

Von: Martin Schullerus

Die „Kunstbaracke“ an der Steinkirchner Straße ist über 100 Jahre alt. Ob sie auch Denkmalschutz verdient, prüft das Landesamt für Denkmalpflege derzeit. Der Bund möchte auf dem Grundstück Wohnungen bauen. Foto: dagmar Rutt © dagmar Rutt

Mit knapp 15 000 Quadratmeter Fläche am Rand von Gräfelfing verfügt der Bund über ein Juwel – eigentlich. Denn auf dem Grundstück zwischen Steinkirchner Straße und Neunerberg steht eine über 100 Jahre alte Holzbaracke. Folge: Aktuell dürfte der Bund dort nicht nur nichts bauen, sondern nicht einmal die historische Baracke abreißen.

Gräfelfing – Der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (BImA) ist ihr Besitz am Rand von Gräfelfing nur allzu bewusst. Die Behörde will dort längst Geschosswohnungsbau umsetzen, mit der Zielvorgabe, für Mitarbeiter des Bundes Wohnraum zu schaffen. Von vier Häusern mit insgesamt 40 Wohnungen ist schon die Rede; den Mietern der „Kunstbaracke“ wurden ihre Ateliers gekündigt, und im März mussten sie ihre geliebte Bleibe verlassen. Trotzdem sind die Pläne noch höchst spekulative Zukunftsmusik. Denn zwei mögliche Hinderungsgründe stehen einem solchen Vorhaben aus heutiger Sicht im Wege.

Da ist zunächst und vor allem das Baurecht – es fehlt völlig. Ob das Grundstück im sogenannten unbeplanten Innenbereich liegt oder im innenliegenden Außenbereich oder schlicht im Außenbereich – darüber gehen die Expertenmeinungen auseinander. Wie dem auch sei: „Dort gibt es kein Baurecht“, stellt Bürgermeister Peter Köstler schlicht fest. Mit anderen Worten: Will der Bund sein Vorhaben umsetzen, ist er auf die Gemeinde angewiesen, die einen Bebauungsplan oder vorhabenbezogenen Bebauungsplan erlassen müsste. Ob es dazu jemals kommt, obliegt dem Willen des Gemeinderates. Immerhin liegt das Grundstück ohne Zweifel im schützenswerten Trenngrün.

Gespräche zwischen Gemeinde und BImA hat es mehrfach gegeben. Allein: „Da ist noch kein Konsens erzielt; die Vorstellungen liegen zu weit auseinander“, sagt Bürgermeister Köstler. Und: „Es ist derzeit auch kein gemeinsames Vorgehen in Sicht.“ Der Gründe gibt es mehrere. Vor allem dürfte die Gemeinde, wenn sie schon so massives Baurecht schafft, dort auch selbst günstigen Wohnraum für Gräfelfinger Bürger schaffen wollen – möglichst auf eigenem, sprich vom Bund abgekauftem Grund. An der Stelle kommen Preisvorstellungen zum Tragen, die aktuell wohl ebenfalls auseinanderliegen.

Zudem baut die BImA aus Kostengründen gerne im standardisierten Systembau – und zwar möglichst ohne den Kostentreiber Tiefgarage. Eine solche wiederum wäre in Gräfelfing bei Wohnungsbau dieser Größenordnung eine Bedingung.

Selbst wenn die Frage des Baurechts sich klären ließe – was angesichts einer Vielzahl aktueller öffentlicher Bauvorhaben der Gemeinde keinen Vorrang hat – dürfte der Bund die „Kunstbaracke“ derzeit nicht abreißen. Das Landesamt für Denkmalpflege hat ein Auge darauf geworfen und prüft einen Schutzstatus für das Holzgebäude. Die Baracke (eine zweite brannte vor Jahren ab) ist der Rest der „Drahtlostelegrafischen und Luftelektrischen Versuchsstation Gräfelfing“, die der Physiker Prof. Max Dieckmann ab 1908 dort betrieb. Der Wissenschaftler, der als einer der Väter des Farbfernsehens zu betrachten ist, lieferte mit seiner Forschung nicht zuletzt militärisch genutzte Technik, die in beiden Weltkriegen zum Einsatz kam. Just 1943 erhielt er den Deutschen Instrumentenflug- und Flugnavigationspreis der Deutschen Akademie der Luftfahrtforschung. Dieser möglicherweise heikle Aspekt der Dieckmannschen Forschung dürfte freilich weder für das Baurecht auf dem Grundstück, noch für einen Denkmalschutz der Baracke von Belang, sondern lediglich politischer Natur sein. Wie lange die Baracke noch ein „Prüffall“ der Denkmalschützer ist, bleibt offen.