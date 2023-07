Löschangriff vor großer Kulisse

Feuerwehr Gräfelfing: Fahrzeugweihe und Tag der offenen Tür

Von Nicole Kalenda schließen

Fahrzeugweihe und Tag der offenen Tür: Die Freiwillige Feuerwehr Gräfelfing war am Samstag gleich doppelt gefordert.

Gräfelfing – Mehr als 1000 Besucher sind am Samstag zum Tag der offenen Tür gekommen, den die Freiwillige Feuerwehr Gräfelfing gemeinsam mit dem Malteser Hilfsdienst veranstaltete. Bevor die Bürger Vorführungen und Kinderprogramm genießen durften, hatte die Feuerwehr in kleinem Kreis zur Fahrzeugweihe geladen.

Alle zwei Jahre präsentiert sich die Wehr mit einem großen Aktionstag rund um das Feuerwehrgerätehaus an der Bahnhofstraße. Die Veranstaltungsfläche zog sich von der Würm bis zum Gelände des Malteser Hilfsdienstes, der ebenfalls Besucher willkommen hieß.

Fahrzeuge für 390 000 Euro

Zur feierlichen Fahrzeugweihe waren Pfarrer Markus Zurl vom Pfarrverband Gräfelfing St. Stefan-St. Johannes und Sophie Roth, Vikarin der Friedenskirche, gekommen. Geweiht wurden drei Kleinfahrzeuge, zwei Mannschaftstransportwagen und ein Einsatzleitwagen. Zwei Jahre hatte die Feuerwehr auf den Mercedes Sprinter, einen Neunsitzer, eine V-Klasse als Siebensitzer und den kleineren Einsatzleitwagen, ebenfalls eine V-Klasse, gewartet.

Die Fahrzeuge, die zusammen 390 000 Euro gekostet haben, ersetzen alte, die teils mehr als 100 000 Kilometer auf dem Tacho hatten beziehungsweise über 15 Jahre im Einsatz waren. Der Vorgänger des neuen Einsatzleitwagens etwa war Baujahr 2006. „Die Funktechnik und die Dokumentation lassen sich gar nicht mehr vergleichen“, so Kommandant Markus Fuchs. Während der alte mit Laptop, Fax und Kopierer ausgestattet war, hat der neue zwei Bildschirmarbeitsplätze, Internet, Scanner und Drucker.

Nach der Weihe kamen Feuerwehrler und geladene Gäste, darunter auch Gräfelfings Bürgermeister Peter Köstler, zu einer kleinen Brotzeit zusammen, bevor um 11 Uhr der Tag der offenen Tür losging. Schon am Donnerstag hatten 70 Feuerwehrler, Jugendliche, Aktive und passive Mitglieder, mit den Vorbereitungen begonnen, aufgebaut und geputzt.

Wohnzimmer-Attrappe aufgebaut

Von den verschiedenen Vorführungen hatte es vor allem der Löschwasserangriff in sich. Dafür hatte die Feuerwehr mit Spanplatten und für den Sperrmüll bestimmten Möbeln ein Wohnzimmer samt Sofa und Vitrinenschrank aufgebaut. Das wurde auf der Wiese an der Alarmausfahrt der Feuerwehr zur Bahnhofstraße hin in Brand gesetzt. Während Schläuche zu einem Hydranten gelegt wurden, um für den Aufbau der Wasserversorgung zu sorgen, gingen zwei Kameraden mit Atemschutz zum Löschangriff über. Mittels C-Rohr, durch das zwischen 200 und 500 Liter pro Minute fließen, und Druckluftschaum wurde das hell lodernde Feuer innerhalb von 20 bis 30 Sekunden gelöscht. „Das fällt relativ schnell zusammen“, so Feuerwehr-Sprecher Thomas Hickel. Bis es so weit war, bekamen die Zuschauer auf der anderen Seite der Zufahrt jedoch einen Eindruck davon, welche Temperaturen auch in sicherer Entfernung bei einem Brand herrschen. Kommandant Fuchs moderierte, nannte technische Details und erläuterte die Zusammenhänge.

Der Tag der offenen Tür dient traditionell auch der Mitgliedergewinnung. Im Fokus stand die neue Jugendgruppe, die im Herbst mit ihrer Ausbildung beginnt. Knapp zehn Jugendliche hätten ihr Interesse bekundet, so Fuchs. „Es sieht ganz gut aus, dass wir wieder eine starke Jugendgruppe zusammenbekommen.“