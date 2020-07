Mercedes-Einkaufstour endet an der Wursttheke

Seine Geistesgegenwart hat einen Planegger (38) vermutlich vor schweren Verletzungen bewahrt: Mit einem beherzten Sprung auf die Motorhaube rettete der Kunde sich, als ein Mercedes-Cabrio in eine Gräfelfinger Ladengeschäft raste.

Gräfelfing– Am Dienstag gegen 15 Uhr verwechselte eine Autofahrerin, die vor dem Haupteingang des gut frequentierten Ladengeschäfts von Metzgerei Boneberger und Bäckerei Sickinger in der Pasinger Straße parkte, Gas und Bremse: Der Mercedes schoss vorwärts, durchbrach die gläserne Eingangstür, durchfuhr den Laden und wurde erst von der Wurst- und Fleischtheke gestoppt, die er rund einen Meter nach hinten versetzte.

Rettern bietet sich ein bizarres Bild

Als die Retter von BRK, Feuerwehr und Polizei kurz darauf eintrafen, bot der Mercedes auf Einkaufstour zwar ein bizarres Bild, doch konnten die Helfer erleichtert eine vergleichsweise positive Bilanz ziehen. Der Planegger erlitt dank seinem gelungenen Stunt wohl nur oberflächliche Hautverletzungen; der Rettungswagen brachte ihn zur Abklärung in eine Klinik. Ein weiterer Kunde wurde durch Glassplitter am Bein verletzt – ebenfalls leicht. Die etwa 50 bis 60 Jahre alte Autofahrerin kam mit einem gehörigen Schrecken davon. Der Gesamtschaden am Mercedes, dem Eingangsbereich und der Wurst- und Fleischtheke dürfte in niedriger fünfstelliger Höhe liegen.

Nicht der erste Unfall dieser Art

Hans Sickinger, der zum Unfallort geeilt war, erlebte ein Déjà-vu:Schon 2012 war ein VW Polo nach gleichem Drehbuch mitten in seinen Laden gefahren; ein Kunde wurde am Bein verletzt. Nun überlegen die Geschäftsleute, eine Schutzvorrichtung auf dem Parkplatz anzubringen.