Mit Charta Sterben aus Tabuzone holen

Von: Nicole Kalenda

Zur Unterzeichnung der „Charta zur Betreuung schwerstkranker und sterbender Menschen“ hatte Yvonne Bär (r.) Miriam Betz (Mitte) und Linda Seelig ein Exemplar der Malteser Hospizeule Hedwig mitgebracht, dem Maskottchen, das im vergangenen Jahr anlässlich des 25. Jubiläums des Malteser Hospizdienstes entwickelt wurde. © Michael Schönwälder

Die Betz-Chrom GmbH aus Gräfelfing unterstützt die „Charta zur Betreuung schwerstkranker und sterbender Menschen“. Damit nimmt die auf Oberflächenbeschichtung spezialisierte Firma eine Ausnahmestellung ein.

Gräfelfing – Der Landkreis München hat die „Charta zur Betreuung schwerstkranker und sterbender Menschen“ unterzeichnet, die Gemeinde Gräfelfing, der Katholische Pfarrverband Gräfelfing, das Evangelische Alten- und Pflegezentrum Planegg und jetzt auch Miriam Betz, geschäftsführende Gesellschafterin der im Gräfelfinger Gewerbegebiet Lochhamer Schlag ansässigen Betz-Chrom GmbH. Am Dienstag setzte sie ihre Unterschrift unter die Erklärung zur Unterstützung der Charta. Mit dabei war auch Yvonne Bär, Leiterin der Malteser Hospizdienste. Durch einen Unterstützer-Button der Charta in einer Mail Bärs war Betz, die die Hospizdienste seit Jahren mit Spenden bedenkt, auf diese aufmerksam geworden.

Die drei Trägerorganisationen Deutsche Gesellschaft für Palliativmedizin, Deutscher Hospiz- und PalliativVerband und Bundesärztekammer verabschiedeten 2010 die „Charta zur Betreuung schwerstkranker und sterbender Menschen“. Ziel ist, Sterben, Tod und Trauer als Teil des Lebens zu begreifen, dies im gesellschaftlichen Bewusstsein zu verankern und allen Menschen in Deutschland ihren individuellen Bedürfnissen entsprechend einen gerechten Zugang zu einer würdevollen Begleitung und Versorgung am Lebensende zu ermöglichen.

Hospize, Kirchen, Altenheime, Krankenhäuser

2831 Organisationen und Institutionen sowie 31 214 Einzelpersonen setzten sich bisher für die Umsetzung der Charta ein. Und nun kam Betz-Chrom hinzu. Die Firma stellt eine Ausnahme dar, sind es doch in den allermeisten Fällen Organisationen und Einrichtungen wie Hospize, Kirchen, Altenheime und Krankenhäuser, die in irgendeiner Form mit dem Thema Sterben befasst sind, oder Landkreise und Kommunen. Bär begrüßt Betz’ Entscheidung ausdrücklich: „Wir stellen in unserer Arbeit immer wieder fest, wie weinig das Thema in der Gesellschaft präsent ist.“ Wichtig sei, dass der Anstoß, sich damit auseinanderzusetzen, über Multiplikatoren gesetzt werde. Sie erhofft sich „vielleicht eine Signalwirkung für andere Firmen“.

Betz möchte mit der Unterzeichnung „ein nach außen und innen sichtbares Zeichen setzen“. Auf der Firmen-Homepage soll künftig der Unterstützter-Button zu sehen sein. Und auf der nächsten Betriebsversammlung will sie den 70 Mitarbeitern erklären, was es mit der Charta auf sich hat. „Die Charta ist wichtig, und nicht nur Menschen, die beruflich mit dem Sterben zu tun haben, sollten sich um ihre Bekanntwerdung kümmern“, so Betz.

Malteser-Kurs „Letzte Hilfe“

Ihre Nähe zum Hospizdienst ist biografisch bedingt. Zum einen prägten sie Erlebnisse im Zusammenhang mit dem Krebstod ihrer Mutter 1989, sodass sie sich seitdem mit der Frage „Wie sterben?“ auseinandersetzt. Zum anderen erfuhr sie im privaten Umfeld, wie hilfreich die Arbeit des Malteser Hospizdienstes ist.

Als Dank für die treue Unterstützung führte der Hospizdienst im vergangenen Herbst in der Firma den Kurs „Letzte Hilfe“ durch. „Eine Pflichtveranstaltung für die Mitarbeiter“, so Betz. Und weiter: „Das war richtig klasse. Für mich persönlich und auch für viele Mitarbeiter. Ich habe verstanden, dass der Mensch nicht stirbt, weil er die Nahrungsaufnahme verweigert, sondern er verweigert die Nahrungsaufnahme, weil er stirbt. Hätte mir das mal jemand vor 34 Jahren gesagt, als ich meine Mutter ständig zum Essen drängte und sie nur mehr aus Höflichkeit ein paar Löffelchen der Nachspeise anrührte.“ Auch gelacht worden sei in dem Kurs, etwa als es beim Thema Mundpflege hieß, dass zur Befeuchtung auch Prosecco eingesetzt werden könne. „Eine gewisse Leichtigkeit im Umgang mit dem Sterben wäre schön. Dass es normal wird“, so Personalleiterin Linda Seelig. Betz-Chrom jedenfalls bestellte im Rahmen des „Letzte Hilfe“-Kurses Patientenverfügungen und teilte sie an die Mitarbeiter aus. Seelig: „Es entlastet die Angehörigen, das ist das Wichtigste an der Sache.“

Der nächste öffentliche „Letzte-Hilfe-Kurs“ des Malteser Hospizdienstes findet am Donnerstag, 9. November, in der Würmtal-Insel statt. Infos unter www.letztehilfe.info. Mehr zur Charta findet sich auf https://www.charta-zur-betreuung-sterbender.de/. Dort können Einzelpersonen auch online unterzeichnen.