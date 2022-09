Mit Doppelbock zum Weltmeistertitel

Die siegreichen Bierexperten: Weltmeister Giuliano Genoni aus der Schweiz (Mitte) mit dem Zweitplatzierten Felix Schiffner (li.) aus Österreich und dem Drittplatzierten Léon Rodenburg aus den Niederlanden. Foto: Doemens © Doemens

In Gräfelfing und München wurde am Sonntag der Weltmeister der Bier-Sommeliers ermittelt. Auf acht Finalplätzen kämpften neun Bewerber um den Titel – was die Organisatoren von der Gräfelfinger Doemens-Akademie möglich machten. Verdient ging der Sieg ins benachbarte Ausland.

München/Gräfelfing – Die Gräfelfinger Brau-Akademie Doemens kennt vielleicht zwei Schlüsseljahre der Ausbildungsleistung: Die Gründung als Perfektionierungsstätte für Brauer im Jahr 1895 und dann den Einstieg in die Adelung des Bieres im Jahre 2009. Seitdem organisiert Doemens die Ausbildung von Bier-Sommeliers, die mit dem Wissen um vielerlei Sorten und Geschmäcker den Weinexperten Paroli bieten können. Im Regelfall gibt es unter den Bierbeschreibungs-Profis alle zwei Jahre eine Weltmeisterschaft.

82 Qualifizierte aus 18 Nationen

Am Sonntag fand zunächst der aufwendige Vorentscheid statt. Aus nicht weniger als 82 Qualifizierten aus 18 Nationen bis aus Brasilien galt es, Bewerber für die acht Schlussplätze herauszufiltern. Die Überraschung war perfekt, als der Punktestand zwei Gleichplatzierte auswies. Statt nun das Los entscheiden zu lassen, wurden beide Bewerber in die Schlussrunde zugelassen, die sich somit erstmals auf neun Finalisten vergrößerte.

Zum Bier eine Speise-Empfehlung

Die Aufgabe bestand darin, innerhalb von fünf Minuten ein per „Lottokugel“ zugeteiltes Bier hinsichtlich Herkunft, Geschichte und Geschmack umfassend zu beschreiben. Nach der Bewertung der Sensorik ging es auch um passende Speise-Empfehlungen (neudeutsch „Food Pairing“) und um die Lebendigkeit der Präsentation.

Die punktegleichen Bewerber bekamen als Aufgabe dasselbe Bier nacheinander – was kein Problem war, denn bis zu ihren Auftritten blieben die Finalisten schallisoliert und abgesondert. Sie wussten also nicht, was ihre Vorgänger gebracht hatten oder welche Tipps bereits der Moderator verriet, wie zum Beispiel den, dass alle Verkostungsbiere bereits zuvor im Kühlschrank der Doemens-Akademie zu finden waren. Kreative Querbeet-Trinker der Vortage gingen dadurch mit einem Vorteil an den Start.

75 verschiedene Bierstile

Alle Finalisten zogen einen unbekannten, doch typischen Vertreter aus den rund 75 „Beer-Styles“ (Bier-Stilen), die bei den Wettbewerben definiert sind. Immerhin konnten die Sommeliers diesmal – nach der Wegnahme der weißen Hülle – eine beschriftete Flasche in die Hand nehmen, inklusive Etikett. Dazu aber spontan fünf Minuten informativ und unterhaltsam zu sein, das war trotzdem anspruchsvoll.

„Man möchte glatt in den Schaum hineinbeißen“, lobte der Österreicher Oliver Klamminger ein belgisches Kirschbier, blieb aber danach etwas arg sachlich im Vortrag. Vitor Hugo Meirelles de Macedo aus Portugal empfahl zum britischen „Bitter“ eine Orangen-Ente. Die punktegleichen Niederländer Léon Rodenburg und Hubert Hecker erzählten viel über ein „Imperial Stout“, die britische Variante des „Guinness“. Doch keiner wusste, dass die Haltbarkeit für den Export zum Zarenhof der Geburtshelfer für dieses Starkbier war.

Lukas Porro aus der Deutschschweiz verkostete ein Trappistenbier und empfahl dazu, wirklich kreativ, Blauschimmelkäse. Mareike Hasenbeck aus Deutschland wusste viel über die Geschichte des US-amerikanischen „Anchor Steam“. Landsmann Markus Fohr empfahl zum „Sierra Nevada Torpedo Extra IPA“, einem stark gehopften Bier, ausgerechnet Kaiserschmarrn, was vielleicht etwas exotisch wirkte. Felix Schiffner aus Österreich erloste sich einen Weizenbock, empfahl Wildgerichte dazu und überraschte damit, dass er den Kronkorken nach Art der Musketiere mit der stumpfen Kante eines Messers abhieb – ein in jedem Wortsinn gelungener Streich.

„Salvator“ mit Fastenzeit verbunden

Dafür wusste Giuliano Genoni aus dem Schweizer Tessin mit einem klassischen „Salvator“ die gesamte Geschichte der Fastenzeit zu verbinden und plauderte heiter wie ein echter Münchner über den Transport des Bieres nach Rom, der das Getränk sauer werden ließ, worauf es der Papst als Fastentrunk ausdrücklich empfahl. Zum bayerischen Doppelbock empfahl Genoni Fleischgerichte mit Soße und schwärmte von der Wärme, die das Bier im Mund vermittelt. „Das lässt mich an Weihnachten denken und an das Lied Jingle Bells“, schloss er und vergaß nicht zu erwähnen, dass die Schluss-Silbe „-tor“ zum Erkennungszeichen aller Doppelbock-Biere wurde.

Jury-Mitglied aus Brasilien und Südkorea

Es folgte die Beratung der sieben Jury-Mitglieder, allesamt Bier-Profis, darunter vier Frauen, zwei davon aus entlegenen Ländern (Brasilien: Cilene Saorin; Südkorea: Jihee Lee). Zusätzlich zählte das Voting der Zuhörer der Veranstaltung am Rande der Münchner Messe „drinktec“ als achte Stimme. Jury und Anwesende zeigten sich sehr deutlich einig: Mit Abstand und verdient wurde der Weltmeister der Bier-Sommeliers, der Tessiner Giuliano Genoni mit seiner mitreißenden italienischsprachigen Moderation des bayerischen Doppelbocks. Die Zeitungen im Schweizer Tessin überschlugen sich schon wenige Minuten später mit jubelnden Schlagzeilen über ihren „Campione del mondo dei sommelier della birra“.

Weißbierglas als Trophäe

Die metallene Trophäe in Form eines übergroßen Weißbierglases ging in der Goldfarbe somit nach Mendrisio in der Südschweiz. Ein Kometenaufstieg für Genoni, der gerade erst im Juni 2021 den Bier-Sommelier-Kurs abgeschlossen und im November 2021 an den schweizerischen Bier-Sommelier-Meisterschaften als Newcomer gegen 24 Mitbewerber den Bestentitel errungen hatte. Ausgebootet wurden damit auch die vielen Brauer und Gastro-Inhaber der Schlussrunde, denn Giuliano Genoni ist beruflich „nur“ Leiter des Sportamtes seiner Gemeinde, die mit 11 000 Einwohnern exakt so groß ist wie Planegg.

Pokale in Silber und Bronze gingen an Felix Schiffner und Léon Rodenburg, verliehen jeweils von Petra Westphal, die als Projektleiterin der Messe München auch für die „drinktec“ verantwortlich ist.