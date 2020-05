Mit Masken doppelt Gutes tun

Sie produzieren Masken in allen Größen und vielen Farben: „Die Nachbarschafts-Näher“ aus Gräfelfing wollen im Würmtal helfen und gleichzeitig ihrem Personal in München.

Würmtal – Gegründet wurde die Initiative von Henri (21) und Isabelle (24) Reich aus Gräfelfing. Ihrer Familie gehört das City-Apart-Hotel an der Münchner Sonnenstraße. Aufgrund der Pandemie mussten sie ihr Hotel weitgehend schließen und ihr Personal in Kurzarbeit schicken. Die Geschwister wollten den Angestellten weiter den vollen Lohn bezahlen und gründeten daher im April „Die Nachbarschafts-Näher“. Ein Teil des Personals aus dem Bereich Housekeeping arbeitet weiter im Hotel – nur kürzer. Vier Ungarinnen aber sind ausgebildete Schneiderinnen, und die nähen jetzt Masken. „Die Stunden, in denen sie nähen, bekommen sie voll ausgezahlt“, erklärt Isabelle Reich. Über 1000 Masken konnten die Geschwister seit 15. April bereits verkaufen und das Kurzarbeitergeld ihrer Mitarbeiter damit kräftig aufstocken. Auch eine entsprechende Internetseite gestalteten die Gräfelfinger. „Wir sind Vollzeit beschäftigt“, sagt Isabelle Reich. Besonders vor Einführung der Maskenpflicht sei viel los gewesen. Am 22. und 23. April seien je 200 Masken bei ihnen bestellt worden.

Die Kunden können entscheiden, ob sie mit ihrem Kauf nur das Personal des Hotels unterstützen wollen, oder ob sie auch im Würmtal etwas Gutes tun wollen. Für zwölf Euro gibt es eine Maske, für 18 Euro gibt es zwei Masken, eine für den Käufer und eine als Spende. „Wir wollten nicht nur Masken verkaufen“, erklärt die Gräfelfingerin. Rund 100 Masken haben „Die Nachbarschafts-Näher“ in der vergangenen Woche dem Caritas-Altenheim Maria Eich und der Germeringer Wasserwacht übergeben. Mit dem Waldsanatorium Krailling seien sie im Gespräch. Die „Würmtal-Insel“ helfe ihnen, geeignete Abnehmer für die gespendeten Masken zu finden. Die nächste Spendenaktion ist schon geplant. Die Materialien beziehen sie aus dem Würmtal und der Innenstadt. Verpackt wird in Gräfelfing.

Weil Henri Reich eigentlich Vollzeit Betriebswirtschaftslehre, Bau- und Immobilienwirtschaft studiert, zog er sich schnell wieder zurück. Dafür stießen zwei Freundinnen seiner Schwester dazu: Julia Modersitzki (20) aus Gräfelfing und Christina Schwarz (24) aus Neuried. Wie Isabelle Reich werden sie derzeit nicht anderswo gebraucht. Reich selbst beginnt im Herbst mit dem Masterstudiengang Erlebniskommunikation. Modersitzki will eine Ausbildung zur Immobilienkauffrau anfangen, und Schwarz wurde aufgrund der Corona-Pandemie ihre Praktiumsstelle gekündigt. Bis sie im Oktober mit ihrem Masterstudiengang anfängt, hat auch sie Zeit. Und so kümmern sich die Drei jetzt um die Bestellungen, übernehmen das Verpacken und den Versand. Die Hotels dürfen bald wieder öffnen. Doch die Initiative „Die Nachbarschafts-Näher“ bleibt wohl noch eine Weile darüber hinaus ein Instrument, um gleich an mehreren Stellen Gutes zu tun. Wer ein oder zwei Masken bestellen will, kann dies auf der Internetseite www.die-nachbarschafts-naeher.de.