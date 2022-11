Gräfelfing: 100-jährige Tanne bleibt stehen

Von Martin Schullerus schließen

Was ist wichtiger: Ein schöner, alter Baum – oder eine Fotovoltaikanlage, auf die der Baum Schatten werfen würde? Muss der Baum weichen, oder bleibt die PV-Anlage mangels Wirtschaftlichkeit unverwirklicht? Natur hier, Klimaschutz dort – die Frage geht mitten durchs grüne Herz. Trotzdem fand der Gräfelfinger Bauausschuss in einem Einzelfall jetzt eine eindeutige Antwort.

Gräfelfing – Die Güterabwägung ist im praktizierten Baurecht Alltag, und es gibt probate Wege, sie zu treffen. Ausnahmegenehmigungen, Kompromisse in Maß und Art der Nutzung, Befristungen – es ist auch im streng reglementierten Baurecht nicht alles Schwarz oder Weiß. Geradezu klassisch sind im Würmtal und speziell in der Gartenstadt Gräfelfing die gegenläufigen, jeweils schützenswerten Güter Baumrecht und Baurecht. Die wertvollen, ortsbildprägenden Bäume sind in den Bebauungsplänen verzeichnet, und wenn sie mitten in einem Bauraum stehen und das Bauvorhaben verunmöglichen würden, dürfen sie mit Ausnahmegenehmigung gefällt werden – müssen freilich durch Ersatzpflanzungen ausgeglichen werden.

Natur versus Klimaschutz

Während es indes häufig leicht fällt, der Natur den Vorrang vor den Interessen von zum Beispiel Bauträgern auf der Suche nach Profit zu geben, hatte es der Gräfelfinger Bauausschuss jetzt mit dem delikaten Fall Natur versus Klimaschutz zu tun. Eine Privatperson stellte den Antrag, auf ihrem Grundstück in der Maria-Eich-Straße eine gesunde, mächtige, knapp 100 Jahre alte Tanne zu fällen. Begründung: Der Schattenwurf des Baumes würde eine geplante Errichtung von Fotovoltaik- und Solaranlage unwirtschaftlich machen.

Schon in der Sitzungsvorlage positionierte sich die Verwaltung eindeutig. „Die Tanne ist jedoch vital und als verkehrssicher einzuschätzen. Der Baum hat ortsbildprägenden Charakter und aufgrund seines Alters und Größe eine besondere ökologische Bedeutung“, hieß es in der Beschlussvorlage. Ein Baum dieser Größe produziere etwa vier Tonnen Sauerstoff pro Jahr und binde bis zu sechs Tonnen Kohlendioxid. Und: „Ziel des Baumschutzes in der Gemeinde Gräfelfing soll nicht die Fällung von Bäumen zugunsten der Errichtung von Fotovoltaik- oder Solaranlagen sein.“ Überdies sei die westliche Dachfläche für Solar-Nutzung geeigneter. Lydia Brooks, Leiterin des Ressorts Umwelt im Rathaus, sagte: „Dieser Interessenkonflikt wird künftig immer öfter auftreten. Wie sollen wir das entscheiden?“

Die Gemeinderäte machten sich die Antwort nicht leicht. Ute Sturm (IGG) sagte: „Ein Baum dieser Größe gehört in den Wald, nicht in den Vorgarten.“ Eine Ersatzpflanzung mit einem Tiefwurzler sei ohnehin die nachhaltigere Alternative.

„Baum so alt wie die Gartenstadt“

Anette Kitzmann-Waterloo (SPD) orakelte, im Zuge der Energiepolitik werde die Abwägung „immer mehr pro PV“ gehen. Grundsätzlich wolle sie nicht, dass Bäume für Fotovoltaikanlagen gefällt würden. In diesem Fall sei sie klar gegen eine Fällung – „aber das können wir wohl nicht ewig durchhalten“. Auch Florian Ernstberger (BVGL) fand: „Der Baum ist vital, ortsbildprägend und dient der Allgemeinheit. Damit ist er schützenswert.“

Gerhard Mengedoht (Grüne) fand: „Es muss beides gehen – Bäume und Fotovoltaik. Die Bäume müssen vielleicht nicht ganz so hoch sein. Grundsätzlich muss das der Gesetzgeber regeln.“ Für Mathias Pollok (IGG) war es „nicht vorstellbar, so einen Baum zu fällen“. Zumal die Tanne einer der Bäume sei, „der den Klimawandel packt“.

Schließlich votierten alle gegen eine Fällung, nachdem der beratende Architekt Bertold Ziersch erklärt hatte: „Ein 100-jähriger Baum ist ein Monument, das man erhalten muss. Der Baum ist so alt wie die Gartenstadt und gehört einfach zum Ort.“