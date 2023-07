Modernisierung des Mietradsystems

Von: Martin Schullerus

Johannes Steinbach vom Team des Jugendhauses Freizi, vor dessen Gartenzaun eine der acht Verleihstationen in Gräfelfing ist, holt sich eines der Räder. Künftig sollen die Verleihstationen ohne die aufwendigen Ständer auskommen. © D. Rutt

Das Verleihsystem MVG Rad, das seit 2015 besteht und an dem Gräfelfing sich seit 2018 beteiligt, ist in die Jahre gekommen. Zum Jahresbeginn 2025 soll es eine Neuausschreibung des Anbieters geben. Dies will der Landkreis München zum Anlass für eine Modernisierung nehmen.

Gräfelfing – Die mittlerweile acht Stationen der blau-silberfarbenen MVG-Räder sind im Gräfelfinger Ortsbild nicht zu übersehen. Nun bittet der Landkreis München vor der Neuausschreibung um verbindliche Stellungnahmen der Gemeinden, ob und in welchem Rahmen sie sich an dem künftig angepassten System beteiligen wollen. Der Ausschuss für Umwelt, Energie und Mobilität des Gräfelfinger Gemeinderates empfahl dem Plenum am Donnerstag einstimmig, sich weiterhin an dem Verleihsystem im Landkreis zu beteiligen – auch wenn die Kosten für die Gemeinde steigen werden.

Sabine Strack, die das MVG-Mietrad-System im Rathaus betreut, stellte Zahlen der bisherigen Laufzeit vor. Die Gliederung der Ausleihzahlen über die Jahre und an bestimmten Tagen erlaubte Rückschlüsse auf die Veränderung der Arbeitswelt etwa durch Corona, weil die MVG-Räder in Gräfelfing in hohem Maße von Pendlern genutzt werden. Nicht umsonst sind drei der acht Stationen im Gewerbegebiet angeordnet und ist die am meisten frequentierte Station jene am S-Bahnhof Gräfelfing. So gab es in den Pandemie-Jahren 2020 und 2021 einen starken Einbruch von 50 Prozent bei den Ausleihzahlen, die von gut 3100 auf gut 1600 im Jahr 2020 sanken. 2021 ging es weiter nach unten, 2022 erholten sich die Ausleihen wieder leicht auf gut 1500. Auch die Homeoffice-Gewohnheiten lassen sich ablesen: Montag und Freitag sind die schwächsten Ausleihtage der Arbeitswoche, dazwischen steigt die Anzahl deutlich.

Bisher sieht die Regelung vor, dass Landkreis und Gemeinde sich das Defizit zur Hälfte teilen. Bei 55 Rädern, die in Gräfelfing stationiert sind, belief sich das Defizit 2022 auf jeweils 17 671 für die Gemeinde und ebenso viel für den Landkreis. Beim neuen System soll diese Aufteilung beibehalten bleiben, ebenso der solidarische Grundsatz, dass jede Gemeinde des Landkreises für jedes Fahrrad gleich viel bezahlt. Allerdings werden sich die Gesamtkosten pro Jahr für Gräfelfing bei gleicher Anzahl an Fahrrädern auf 19 500 Euro pro Jahr erhöhen. Ein Grund ist der geplante Wechsel von Eigentum- zu Leasing-Fahrrad. Vorteil: Den Nutzern könnten laufend moderne Fahrräder zur Verfügung stehen.

Eine weitere wichtige Änderung im System betrifft die Stationen selbst. Bisher waren sie mit Fundamenten und festen Ständern aufwendig herzustellen. Künftig soll alles leichter, billiger, flexibler werden: Eine Station soll dann nur noch aus einem gut sichtbaren Hinweisschild und einem Geviert als Bodenmarkierung bestehen. Die Weiterentwicklung des öffentlichen Fahrradverleihsystems (ÖFVS), wie es offiziell heißt, soll gemäß einer Studie des Landkreises zur Mikromobilität neben Fahrrädern auch E-Tretroller, E-Roller und Lastenfahrräder vorhalten, am besten in einer übergreifenden Marke und mit einem dichten Netz an Stationen für gute Akzeptanz. Die genaue Ausgestaltung der Stationen soll allerdings in kommunaler Hand liegen.

In der Sitzung des Gräfelinger Mobilitätsausschusses gab es einige Verbesserungsvorschläge. Jörg Scholler (FDP) war es wichtig, die Strafgebühr für außerhalb der Stationen frei abgestellten Fahrräder zu erhöhen; heute liegt sie bei 20 Euro. Annette Rosellen (IGG) schlug vor, unbedingt auch Lastenräder ins Angebot zu nehmen. Und Martin Feldner stellte fest, dass die Station in der Rottenbucher Straße sehr schlecht angenommen wäre und deshalb in die Bahnhofstraße verlegt werden sollte.