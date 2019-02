Während der Fahrt zusammengebrochen: Mann verliert Kontrolle über Auto und stirbt

Am Steuer seines Wagens ist ein Mann zusammengebrochen und infolgedessen mit einem Lichtmasten kollidiert. Aufgrund einer akuten Erkrankung verstarb der Münchner.

Gräfelfing - Am Montag, 04.02.2019, gegen 10.00 Uhr, fuhr ein 69-Jähriger aus München mit seinem Ford Pkw auf der Würmtalstraße in Gräfelfing auf dem zweiten von zwei Fahrstreifen in Richtung München. Kurz vor dem Ortsausgang erlitt der Rentner nach derzeitigem Ermittlungsstand eine akute Erkrankung, infolge dessen er die Kontrolle über seinen Pkw verlor.

Der 69-Jährige überfuhr zunächst den mittleren Fahrbahnteiler und kam kurzzeitig auf der Fahrbahn des Gegenverkehrs zum Stehen. Im Anschluss kollidierte er mit einem auf dem Fahrbahnteiler befindlichen Lichtmast, wie die Polizei München berichtet.

Aufgrund des Verkehrsunfalls erlitt der Mann leichte Verletzungen. Der hinzugerufene Notarzt musste den 69-Jährigen aufgrund der Krankheit reanimieren. Diese Maßnahmen mussten vor Ort erfolglos beendet werden. Die Würmtalstraße wurde für die Dauer der Unfallaufnahme gesperrt. Es kam zu Verkehrsbehinderungen.

