Naturschutz in der Zwickmühle

Von: Martin Schullerus

Mit dem Kescher holt Werner Siebeck Kaulquappen aus dem Teich und setzt sie in Kisten mit frischem Wasser und Futter um – eine kurzfristige Notlösung. © Dagmar Rutt

Wer den Garten von Claudia Piatzer und Werner Siebeck in Gräfelfing besucht, stellt fest: Hier wohnen Menschen, die die Natur lieben. Nun trübt just ein Übermaß an Natur die Freude an dem Idyll.

Gräfelfing – Rosen ranken an Holzgittern empor und blühen in vielen Farben, Gräser, Stauden, Büsche und Blumen verwandeln das Grundstück in der Alois-Johannes-Lippl-Straße in Gräfelfing in eine grüne, duftende Oase. Das Bild stören nur eine Reihe von grauen Plastikkisten, die sich um den wenige Quadratmeter kleinen Teich gruppieren. Erst am Vortag hat Werner Siebeck eine weitere gekauft. Sie beherbergen Hunderte kleiner Kaulquappen, und sie reichen immer noch nicht aus. Denn der Teich ist dunkel von den wuselnden Larven der Froschlurche – laut Werner Siebeck Erdkröten und Grasfrösche.

Der so zahlreiche Nachwuchs ist keine Überraschung. Den gab es schon im vorigen Jahr im Überfluss, und in diesem Frühjahr stellte der Gräfelfinger ein Dutzend Froschpaare bei seinem Teich fest. Er mag die Tiere sehr. „Ich habe selbst immer wieder dabei geholfen, Frösche und Kröten sicher über die Straße Richtung Wald zu bringen“, sagt Werner Siebeck. Schließlich wohnt er nicht weit weg von der Jörg-Tömlinger-Straße in Planegg, die zur Zeit der Froschwanderung für den Durchgangsverkehr gesperrt ist.

Doch es sind einfach zu viele. Im vergangenen Jahr schon sei der Teich durch die Überpopulation gekippt, seine sechs Fische an einem Pilz verendet, den sie wegen der starken Verunreinigung des Gewässers bekommen hätten, sagt Werner Siebeck. Er reinigte den Teich und setzte neue Fische ein – wieder vier Shubunkin-Goldfische und zwei Graskarpfen. Eigentlich, sagen Experten, fressen diese Fische unter anderem just Kaulquappen. In diesem Fall scheint das nicht auszureichen – die Frösche sind weit überlegen. Um das Drama vom letzten Jahr nicht wieder zu erleben, fischt Werner Siebeck nun mit einem Kescher Kaulquappen aus dem Teich und siedelt sie in die Kisten um. Er will möglichst viele am Leben erhalten, füttert sie und wechselt häufig das Wasser. „Schließlich sind Lurche streng geschützt.“ Doch die Kisten sind nur eine Notlösung, ein Zwischenquartier, das auch von gewisser Hilflosigkeit zeugt.

Tatsächlich fühlt Werner Siebeck sich allein gelassen. Denn die Behörden verbieten ihm strikt, die Kaulquappen umzusiedeln und in der Natur auszusetzen. „Hier stehen der Artenschutz einerseits und das Auswilderungsverbot andererseits im Widerstreit“, sagt der Gräfelfinger. Schon im vorigen Jahr ging er durch die Instanzen, von der Gemeinde Planegg, wo er die Kaulquappen im Biotop Lichtwegweiher aussetzen wollte, über das Landratsamt bis hin zur Bezirksregierung. Stets gab es eine deutliche Abfuhr. Die Obere Naturschutzbehörde bei der Regierung von Oberbayern etwa lehnte den Antrag auf „artenschutzrechtliche Ausnahmegenehmigung“ zur Umsiedlung der Kaulquappen mit dem Hinweis ab, der Teich sei nachweislich als Laichgewässer geeignet, deshalb sei eine Umsiedlung nicht nötig. Mehr noch: Sie ist nicht erlaubt. Denn geschützte Arten dürfen in ihrem natürlichen Lebensraum nicht gestört werden. Die Untere Naturschutzbehörde im Landratsamt München bestätigte auf Merkur-Anfrage, auch in diesem Fall gelte das Bundesnaturschutzgesetz, demzufolge es verboten sei, „wild Lebenden Tieren der besonders geschützten Arten nachzustellen, sie zu fangen, zu verletzen oder zu töten oder ihre Entwicklungsformen aus der Natur zu entnehmen, zu beschädigen oder zu zerstören“. Mit anderen Worten: Der Überreichtum an Kaulquappen, der sich zur Plage auswächst, ist hinzunehmen.

Weniger dogmatisch sieht das Christian Köbele, Experte für Biotoppflege und Amphibienschutz bei der Geschäftsstelle der Kreisgruppe München des Landesbundes für Vogeschutz (LBV). Er verweist auf eine mögliche Ausnahme vom strikten Umsiedlungsverbot. Wenn ein geschütztes Tier verletzt sei, dürfe man ihm helfen. So sei es auch möglich, geschützte Kaulquappen, deren seichter Laichtümpel auszutrocknen drohe, in ein geeignetes Gewässer der Umgebung zu übersiedeln. Köbele: „Das machen wir in bestimmten Fällen.“ Werner Siebecks kleiner Teich leide möglicherweise an zu starker Sauerstoffzehrung durch die Kaulquappen, was diese wiederum gefährde – und die Fische.

Köbele betont allerdings, der LBV sei keine Genehmigungsinstanz. Werner Siebeck rät er, Kontakt mit dem Umweltamt der Gemeinde Gräfelfing aufzunehmen. Denn wie der Zufall es will, gibt es mit der Schneidergrube in Gräfelfing ein großes Biotop mit mehreren Laichtümpeln – unter Obhut und Pflege des LBV. Wenn die Gemeinde zustimme, sei eine Ausnahmegenehmigung zumindest nicht undenkbar, so Köbele. Sein Fazit lautet gleichwohl: „Es liegt hier ein Konflikt vor, und es ist eine blöde Situation.“

Werner Siebeck nennt das Ganze einen „Wahnsinn“, für den ihm jedes Verständnis fehlt. „Es ist völlig absurd, dass hier Hunderte streng geschützte Kaulquappen verrecken müssen, während sie in einem anderen Gewässer leben könnten“, findet er. Seine Fische übrigens hat er schon länger nicht mehr gesehen. Dafür ist das Wasser im Teich zu schwarz von Kaulquappen.