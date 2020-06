Neeb-Tankstelle Lochham: Benzin und Diesel für zwei Stunden vertauscht - 60 Autos falsch betankt

Ein folgenschwerer Fehler ist beim Befüllen der Kraftstoff-Tanks an der privaten Neeb-Tankstelle in Lochham passiert. Benzin und Diesel wurden vertauscht.

Lochham/Würmtal – Eine böse Überraschung wartet auf rund 60 Autofahrer, die am Donnerstagmorgen zwischen 6 und 8 Uhr an der privaten Neeb-Tankstelle in Lochham (Lochhamer Schlag) Diesel oder Super-95-Benzin per Selbstbedienung getankt haben. Wie die Polizei am Abend mitteilte, sei es bei der Befüllung der Tanks zu einer Verwechslung gekommen.

Benzin und Diesel bei Tankstelle in Lochham vertauscht

Dadurch hätten alle Diesel-Tankenden fälschlicherweise Benzin erhalten und umgekehrt. Dem Lieferanten sei das folgenschwere Versehen später aufgefallen, und er habe es gemeldet, sagte eine Sprecherin der Polizei. Mit Öffnung der Tankstelle um 8 Uhr konnte der Fehler daher behoben werden.

mg