Neue Kneippanlage an der Würm

Das seit Jahren von Gemeinderätin Brigitte Braun (CSU) vorgebrachte Anliegen, eine Kneippanlage an der Würm zu errichten, soll nun endlich umgesetzt werden. Der Gräfelfinger Umweltausschuss gab dafür einstimmig grünes Licht.

Gräfelfing– Als Hürde erwies sich bei dem mit unterschiedlicher Intensität verfolgten Projekt die richtige Standortwahl. Eine Stelle in der Nähe der Weinbuch-Brücke fanden die Gemeinderäte zuletzt nicht ideal und lehnten sie ab. Nun stieß ein Alternativvorschlag der Verwaltung auf Zustimmung. Es ist eine kleine Bucht, die am Anger zwischen den beiden Inseln und dem Wasserrad am Kirchweg liegt. In dieser Bucht soll der Bauhof in Längsrichtung einen von einer Fachfirma angefertigten Handlauf errichten, entlang dessen barfuß in der Würm gekneippt wird.

Florian Ernstberger (BVGL) fand die Stelle ideal, weil die Strömung dort nicht stark sei; eine Reihe Felsblöcke im Wasser schottet die Bucht vom Hauptarm etwas ab. Petra Schmid (CSU) hingegen gab zu bedenken, dass dies die letzte Stelle vor dem Wasserrad sei, an der die Würmbadenden, die sich mit dem Fluss treiben lassen, an Land gehen können. Das Geländer behindere den Ausstieg nicht, sagte Bürgermeisterin Uta Wüst; Konflikte der unterschiedlichen Nutzergruppen seien nicht zu erwarten. Ein paar Weidentriebe, die die Gemeinde dort am Ufer als Biber-Weide anpflanzte, damit die Tiere nicht Bäume fällen, müssen allerdings versetzt werden.