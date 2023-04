Neuer Raum für Biotech in Gräfelfing

Richtfest fürs Life Science Center

Im Life Science Center in Gräfelfing sollen Biotechnologie-Unternehmen ab 2024 neue Räumlichkeiten finden. Die ersten Mieter sind Firmen, die bislang in Martinsried ansässig sind. Das freut Gräfelfings Bürgermeister Peter Köstler, der sich aber von Kirchturmdenken distanziert.

Gräfelfing – Fast auf den Tag genau ein Jahr nach der Grundsteinlegung feierte am Mittwoch die Aventin-Immobiliengruppe mit Projektpartnern, Vertretern der Gemeinde und neuen Mietern das Richtfest des Life Science Centers. In rund 500 Tagen soll das neue Forschungs- und Entwicklungsgebäude mit 9200 Quadratmeter Geschossfläche fertiggestellt sein. Seine moderne Architektur mit großen Glasfassaden, abgestuften Terrassen und luftigem Innenhof lässt sich heute schon erahnen.

Weniger Stahlbeton

Das Life Science Center im Osten des Lochhamer Schlags werde nicht nur das „modernste, sondern auch nachhaltigste Gebäude seiner Art in Deutschland“ sein, sagte Volker Dittmeier, Geschäftsführer der Aventin Real Estate, in seinem Grußwort. Das sechsgeschossige Gebäude werde nach höchsten Nachhaltigkeitsstandards errichtet, mit intelligent eingesetzter Gebäudeautomationstechnik und einer Fotovoltaik-Anlage auf dem Dach. Wärme komme aus der nahen Gräfelfinger Biomasse-Heizzentrale. Auch hätte man durch das Weglassen der Bodenplatte im Bereich der Tiefgarage und den Einsatz von Hohlraumdecken die benötigte Menge an Stahlbeton deutlich reduzieren können.

Gräfelfings Bürgermeister Peter Köstler gratulierte zum Richtfest als Meilenstein bei einem solchen Großbauprojekt. „Beeindruckend, was sich in der kurzen Zeit seit der Grundsteinlegung hier entwickelt hat.“ Mit diesem Life Science Center rund um die Keimzelle Martinsried mit seinem Wissenschaftscampus und dem IZB, dem Innovations- und Gründerzentrum Biotechnologie, werde man den Standort Gräfelfing mit einem solchen modernen Gewerbegebiet weiter nach vorne bringen, so Köstler.

Komplett vermietet

Der Standort mit der Nähe zu München gewinne auch durch sein weitgefächertes Verkehrsangebot, wie Carsharing und Miet-Fahrradstationen, an Attraktivität, ist Köstler überzeugt. Er freue sich auch sehr, sagte Köstler weiter, dass das Gebäude bereits vor Fertigstellung komplett vermietet sei.

Zwei Firmen ziehen direkt mit ihrem Unternehmenssitz vom benachbarten Martinsried nach Gräfelfing um: die Crelux GmbH und die GNA Biosolutions GmbH. „Vom Kirchturmdenken an dieser Stelle“ möchte sich Bürgermeister Köstler allerdings distanzieren: „Ich bin sehr froh, dass wir hier zwei Unternehmen aus der Nachbarschaft aufnehmen dürfen.“ Es handele sich aber mitnichten um einen Triumph über eine Abwerbung. Köstler betonte in diesem Zusammenhang die Wichtigkeit der Würmtaler Wirtschaftsförderung mit ihren gemeinsamen Projekten.

Die Crelux GmbH, bislang im Martinsrieder Innovations- und Gründerzentrum IZB zuhause, wird ab Mitte 2024, zusammen mit ihrer amerikanischen Schwestergesellschaft WuXi App Tec Mieter der oberen vier Stockwerke. Damit eröffnet Wuxi seine erste Europa-Niederlassung. Erdgeschoss und erste Etage bezieht die GNA Biosolutions GmbH. Dieser zweite gewonnene Hauptmieter ist eine Tochtergesellschaft des HP-Konzerns und bietet molekulare Testsysteme an. Mit dem feierlichen Richtspruch und dem Hissen der Richtkrone startet das Gräfelfinger Großprojekt nun in seine nächste Bauphase.

Carolin Högel