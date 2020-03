Neues Altenheim für 26,5 Millionen Euro

Ein knappes Jahr lang war über die geplante Erneuerung des Rudolf- und Maria-Gunst-Hauses (RMG) in Lochham öffentlich nichts zu hören. Nun präsentierte Architekt Klaus Molenaar im Bauausschuss einen Vorentwurf. Dabei entspann sich ein fachlicher Richtungsstreit unter Architekten, der die Gemeinderäte dermaßen verunsicherte, dass ein Beschluss vertagt wurde.

Gräfelfing– Der Betreiber des gemeindlichen Alten- und Pflegeheims, die RMG gGmbH, hatte Klaus Molenaar mit dem Planungsentwurf beauftragt. Er sieht vor, in einem ersten Bauabschnitt im Westen des Altenheims, Richtung Friedenstraße, zunächst einen Neubau für das Pflegeheim zu errichten. Es soll auf drei Etagen insgesamt bis zu 90 Plätze bieten. Nach Bezug soll der Altbau bis auf den Trakt entlang der Lindenstraße abgerissen und durch einen L-förmigen Neubau für betreutes Wohnen ersetzt werden. So müssten die heutigen Bewohner während der Bauphase nicht umziehen. Das Gebäude an der Lindenstraße könnte saniert und zu Sozialwohnungen umgebaut werden.

Das gesamte Projekt, dessen Kosten Molenaar auf 26,5 Millionen Euro schätzt, steht plötzlich unter Zeitdruck: Will die Gemeinde von Zuschüssen aus dem 2018 beschlossenen bayerischen Pflegepaket in Höhe von rund 5,4 Millionen Euro profitieren, müssen die Pläne bis Juni eingereicht sein. Danach wäre die erste Förderwelle vorbei, eine zweite stehe in den Sternen, deutete Bürgermeisterin Uta Wüst an.

Die Gemeinderäte, die diese Planung im Bauausschuss am Donnerstag zum ersten Mal sahen, fühlten sich unter Druck gesetzt und außer Stande, eine verantwortliche Ad-hoc-Entscheidung zu treffen. Dazu trugen nicht nur Kosten und Bedeutung des Vorhabens bei, sondern auch fachliche Kritik an dem Molenaar-Entwurf, die der beratende Architekt Bertold Ziersch ungeschminkt vortrug. Ziersch, der selbst schon Altenheime entwarf, sah die Pläne als „riesige vertane Chance“, weil sie nicht zeitgemäß und städtebaulich ein „Nischengewurstel“ seien – jedenfalls kein großer Wurf.

Klaus Molenaar verwies auf seinen Auftraggeber, die gGmbH, die das Vorgehen in zwei Bauabschnitten gewünscht und die innere Konzeption und Funktionalität des neuen Hauses vorgegeben habe. Deren Geschäftsführer Hartmut Joithe bestätigte dies und verteidigte das Konzept als sehr wohl zeitgemäß – und nicht zuletzt wirtschaftlich. Er betonte allerdings auch, dass die Gemeinde das letzte Wort habe: „Es wird nichts gebaut, was die Tochter der Mutter vorgibt, sondern andersrum.“ Das sahen die Gemeinderäte selbstredend genauso und wollen nun in Ruhe in den Fraktionen über das weitere Vorgehen beraten.