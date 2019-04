Neues Kraftwerk für die Krämermühle

Die Gräfelfinger Gemeinderäte wollen beim veralteten Wasserkraftwerk an der Krämermühle keine halben Sachen machen. Einstimmig beschlossen sie die Sanierung und Anpassung des Bestands und den Einbau eines modernen Schachtkraftwerks. Geschätzte Gesamtkosten: 1,3 Millionen Euro.

Gräfelfing – So beherzt der aktuelle Beschluss wirkt, so schwer tat sich das Gremium mit einer Entscheidung, die sich über die letzten drei Jahre zog. Anfang 2016 war klar geworden, dass das erst 25 Jahre alte Kraftwerk im Besitz der Gemeinde in bisheriger Form unhaltbar sei. Die erzeugte Strommenge deckt bei weitem nicht die laufenden Kosten, der Hochwasserschutz ist unzureichend, der Fischschutz inexistent. Um die wasserrechtliche Genehmigung nicht zu verlieren, müsste die Gemeinde auf alle Fälle über eine halbe Million Euro in Sanierungsmaßnahmen investieren – und hätte anschließend immer noch eine veraltete, ökologisch und ökonomisch unbefriedigende Anlage.

Turbine von der TU München entwickelt

Vor diesem Hintergrund festigte sich im Gemeinderat und in der Verwaltung die Ansicht, in die Offensive zu gehen und dem Wasserkraftwerk Krämermühle eine Zukunft zu schenken. Die Wahl fiel auf ein sogenanntes Schachtkraftwerk, eine recht neue, von der TU München entwickelte Turbinenart, die hocheffizient sein soll und auch bei geringer Fallhöhe, wie sie an der Würm vorliegt, Strom erzeugt.

Das Konzept besteht aus einem unter Wasser gebauten, senkrechten Schacht, der mit einem Gitter abgedeckt ist, damit Fische nicht hineingeraten. Ein Teil des Wassers, das den Schacht überströmt, stürzt hinein und treibt eine ebenfalls unter Wasser liegende, horizontal eingebaute Turbine an. Eine gesonderte Fischtreppe gewährt den Aufstieg der Fische. Von diesem Kraftwerkstyp funktioniert seit einigen Jahren eine Erprobungsanlage; ein weiteres Kraftwerk steht kurz vor der Fertigstellung. Diese Turbine werde mindestens 50 Prozent mehr Strom erzeugen als die bisherige Anlage, sagte Ingenieur Stefan Wöllisch, der die Gemeinde berät.

Wasserwirtschaftsamt gibt begeistert grünes Licht

Das Wasserwirtschaftsamt gab schon begeistert grünes Licht und machte nur wenige Auflagen, die leicht einzuhalten sind. So werde zum Beispiel eine Fischtreppe reichen; bisher ging man davon aus, dass zwei erforderlich wären. Für die Barbe, die Leitfischart, sei eine Mindestwassertiefe von 40 Zentimetern baulich zu garantieren. Dazu soll das Flussbett im Seitenkanal ökologisch umgebaut werden.

Die Gräfelfinger Gemeinderäte zeigten sich in der jüngsten Sitzung begeistert und beschlossen, das Genehmigungsverfahren für diese Anlage zu starten.