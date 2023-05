Neues Parkbank-Modell für Gartenstadt

Von: Martin Schullerus

Die neue Gräfelfing-Bank präsentieren Bürgermeister Peter Köstler (sitzend) sowie (v.l.) Thomas Heilmann (Werkstattleiter Monsignore-Bleyer-Haus), Marko Ger (Firma Batzer Stahl) sowie Betriebshofleiter Christian Geier, der die Bank maßgeblich entwickelte. Foto: Dagmar Rutt © Dagmar Rutt

Gräfelfing – Das Baukastensystem ist in der Industrie eine altbewährte Methode, Kosten und Aufwand zu sparen. Nun wendet die Gemeinde Gräfelfing es bei ihrer neuen Gräfelfing-Bank an – einer Eigenentwicklung, die nach und nach in der gesamten Gemeinde zu finden sein soll.

An die 160 Parkbänke gibt es im Gemeindegebiet der Gartenstadt Gräfelfing. Sie weisen nicht nur unterschiedliche Abnutzungsstadien auf, sondern auch eine Vielzahl an Bautypen. Weil es oft länger dauerte, bis eine kaputte Bank ersetzt werden konnte, kam Betriebshofleiter Christian Geier auf die Idee, eine Standard-Bank als einheitliches Modell zu entwickeln, dessen Ersatzteile er auf Lager haben und kurzfristig einbauen könnte.

Mit dem Segen des Gemeinderates machte Christian Geier sich an die Entwürfe. Mehrere Prototypen wurden geplant und erprobt, ehe das nun gewählte Modell übrig blieb. Das Grundgerüst besteht aus äußerst stabilem, feuerverzinktem und pulverbeschichtetem Stahl, für dessen Produktion die Gräfelfinger Firma Batzer Stahl- und Metallhandel verantwortlich zeichnet. Die Beplankung bilden fünf Zentimeter starke Bohlen aus witterungsbeständigem Lärchenholz, das naturbelassen ist und aus Wäldern südlich von Augsburg stammt. Die Holzbearbeitung übernimmt das Pasinger Monsignore-Bleyer-Haus in seiner Schreinerwerkstatt, in der Menschen mit geistiger Behinderung tätig sind – eine soziale Einrichtung, mit der die Gemeinde Gräfelfing auch an anderer Stelle erfolgreich kooperiert.

Die Bank bietet nicht nur guten Sitzkomfort, sondern mit ihrer stabilen Bauweise auch hohe Sicherheit gegen Vandalismus. Der Clou: Mit nur vier Spezialschrauben können Bauhofmitarbeiter den oberen Teil der Bank vom einbetonierten Grundgestell lösen und ihn binnen Minuten austauschen. Unter dem neuen Banktyp verlegt der Bauhof Platten, um dort für Sauberkeit sorgen zu können.

Von der Bank gibt es drei Ausführungen: mit Lehne, ohne Lehne (zum Sitzen in beide Richtungen, etwa am Friedhof gewünscht) und mit Armlehnen für mehr Komfort. Die ersten 23 Bänke sind produziert, viele weitere sollen folgen. Drei stehen nun auf dem wiedereröffneten Spielplatz an der Egerländer Straße.