Öko-Strom aus Fotovoltaik ist das Ziel

„Gräfelfing nicht Standort für Windenergie“

Von Martin Schullerus

Wenn es um Windkraftanlagen geht, herrscht auf Gräfelfinger Flur Flaute; die Abstände zur Wohnbebauung wären praktisch nicht einzuhalten. So fokussiert sich die Gemeinde nun darauf, Fotovoltaik-Freiflächenanlagen (PV-FFA) zu ermöglichen.

Gräfelfing – „Gräfelfing ist nicht der Standort für Windenergie“, sagt Bürgermeister Peter Köstler. „Wenn wir das Lineal anlegen und den vorgeschriebenen 1000-Meter-Abstand ausmessen, bleibt gerade mal ein kleines Eck frei“ – unmittelbar an der Autobahn hart an der Grenze zur Planegger Flur, im Bereich der sogenannten Dieckwiese. Köstler: „Und die gehört schon zu Planegg; das ist alles andere als optimal.“

Gleichwohl hat der Gemeinderat sich im Mai zum Ziel der Treibhausgasneutralität bis 2040 bekannt. „Um die selbst gesteckten Ziele zu erreichen, muss Gräfelfing in den nächsten Jahren daher einen massiven Ausbau von Erneuerbaren Energien im Stromsektor erreichen“, heißt es in einer Sitzungsvorlage aus dem Rathaus für den Ausschuss für Umwelt, Energie und Mobilität. „Neben Windkraftanlagen bieten vor allem PV-FFA die Möglichkeit, große Mengen an regenerativem Strom zu erzeugen“, so die Sitzungsvorlage.

Kriterienkatalog erarbeiten

Gemäß einstimmigem Beschluss des Ausschusses bekennt die Gemeinde sich nun zu diesem Ziel. Die Verwaltung soll demnach einen Kriterienkatalog erarbeiten, „der unter anderem Vorgaben zu Flächen, Vorhabenträgern und Gestaltung der Anlagen enthalten soll“, so der Beschluss.

Als Potenzialflächen schlug die Verwaltung, einer Empfehlung der Energieagentur Ebersberg-München folgend, landwirtschaftliche Grundstücke östlich der Heitmeiersiedlung – mit großzügigem Abstand zur Wohnbebauung – und nördlich der Autobahn vor. Hier ist teils die Gemeinde Eigentümerin, teils sind es private Dritte. Mit ihnen und eventuellen Vorhabenträgern sei enge Absprache zu halten, bevor ein Bauleitverfahren eingeleitet werde, hieß es. Klar ist, dass die Anlagen nur mit Bebauungsplan errichtet werden können.

Auf Drängen der Grünen nahm der Beschluss als zweite priorisierte Fläche die Kiesgrube im Martinsrieder Feld auf, die derzeit wiederverfüllt wird und wo einmal der Erdbeckenwärmespeicher vorgesehen war. Ob der Eigentümer, ein Gräfelfinger Unternehmen, dieser Nutzung zustimme, sei abzuklären, so Bürgermeister Peter Köstler. Jedenfalls gilt aktuell die Auflage, die Fläche zu verfüllen und zu begrünen.