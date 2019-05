Menschen mit Musik Freude bereiten

„Gutes tun mit Musik“ will ein P-Seminar des Gräfelfinger Kurt-Huber-Gymnasiums (KHG). Dafür spielen die 15 Schüler unter Seminar-Leitung von Lehrerin Constanze Leininger bei verschiedenen Gelegenheiten Menschen vor, die sonst nicht so einfach Zugang zur Musik haben.

Gräfelfing – Ein Teil der Elftklässler trat jetzt im Gräfelfinger Rudolf-und-Maria-Gunst-Haus auf. Die Schüler gestalteten für die Senioren eine zünftige Maifeier mit Originalsätzen der bekannten „Biermösl Blasn“ und gaben einige Frühlingslieder zum Besten. Die Bewohner des Hauses hatten an der Musik sichtlich Freude, klatschten und sangen mit. Die Schüler hatten für den Auftritt eigens ein Volksmusikensemble gegründet.

Die Seminar-Gruppe, die es seit Schuljahresbeginn erstmalig gibt, trat in den vergangenen Monaten schon mal in dem Heim auf und spielte Weihnachtslieder. Auch in einer Augsburger Psychiatrie musizierten die Schüler bereits vor psychisch kranken oder suizidgefährdeten Jugendlichen auf einer geschlossenen Station. „Das war für uns alle eine tolle Erfahrung, man konnte nach einiger Zeit unsere Jugendlichen und die Jugendlichen der Station kaum noch unterscheiden, da alle so toll gemeinsam musizierten, obwohl die Station ja sonst eigentlich wie ein Gefängnis ist“, erzählt Lehrerin Constanze Leininger. Die Schüler organisieren die Auftritte stets selbst. Das ist Teil der Lerninhalte des P-Seminars.

Tuba, Klarinette, Saxofon, Geige und Gitarre spielen die Seminar-Teilnehmer unter anderem, außerdem gibt es Sänger. Die Jugendlichen schreiben für die Auftritte teilweise eigene Titel, teilweise spielen sie bekannte Stücke verschiedener Musikrichtungen. „Bei dem Weihnachtskonzert in dem Heim war es zum Beispiel toll zu sehen, wie demenzkranken Senioren plötzlich die Texte der altbekannten Weihnachtslieder wieder einfielen und sie mitsangen“, berichtet Constanze Leininger. „Musik kann da manchmal mehr tun, als es Sprache alleine kann.“

Die Jugendlichen hatten bewusst das Seminar gewählt, mit dem Menschen eine musikalische Freude gemacht werden soll. Lehrerin Leininger hatte in den letzten beiden Schuljahren ein Band-P-Seminar geleitet. „Diesmal passten die Instrumente aber nicht“, erzählt Leininger, die so auf die Idee zu dem Seminar kam. In den nächsten Monaten möchten die Jugendlichen eine eigene CD mit Entspannungsmusik produzieren, außerdem in Gräfelfing als Straßenmusiker auftreten. Die Erlöse sollen der KHG-Partnerschule in Tansania zu Gute kommen. Termine und genauere Details stehen noch nicht fest. Auch in Augsburg werden sich die Jugendlichen auf einer Säuglingsstation die Musiktherapie von Frühgeborenen anschauen. Das kommende Schultheaterstück des KHGs, „Huckleberry Finn“, begleitet die Gruppe wie schon bei der letzten Theateraufführung ebenfalls musikalisch.