Peter Köstler einstimmig gewählt

Peter Köstler geht gestärkt in den Kommunalwahlkampf. Bei der Aufstellungsversammlung des CSU- Ortsverbands am Mittwoch votierten alle 31 anwesenden stimmberechtigten Mitglieder für Köstler als Bürgermeister-Kandidaten in Gräfelfing.

Gräfelfing– Die Versammlung war von Optimismus und Aufbruchstimmung geprägt. Ortsvorsitzende Petra Schmid sagte in ihrer Nominierungsrede, Peter Köstler sei bestens für das Amt des Gräfelfinger Bürgermeisters geeignet. Der 46-jährige Diplomkaufmann, der bei der Katholischen Kirche als Verwaltungsleiter angestellt ist, sei zeitlebens am Ort tief verwurzelt. Peter Köstler ist in großem Maß sozial und kirchlich engagiert. Er war viele Jahre Pfarrgemeinderatsvorsitzender in Lochham, ist seit über 20 Jahren im Vorstand der Laien-Bauern-Bühne, war Abteilungsleiter im TSV, ist Mitglied in zahlreichen Vereinen und mit knapp 18 Jahren einer der dienstältesten Gemeinderäte. Seit 2008 ist Peter Köstler 2. Bürgermeister von Gräfelfing, der die Abläufe in der Verwaltung bestens kennt. Auch nach der Wahl von 2014, als er Bürgermeisterin Uta Wüst in der Stichwahl knapp unterlag, setzte er seine Tätigkeit konstruktiv und loyal fort.

In seiner Bewerbungsrede wurde Peter Köstler nach einem biografischen Exkurs auch politisch. Dass Gräfelfing heute gut dastehe, sei das Ergebnis einer „guten, vorausschauenden Politik, die 2002 und 2003 maßgeblich durch Bürgermeister Christoph Göbel und die CSU gestaltet wurde“.

Damit es der Gemeinde auch in Zukunft gut gehe, bedürfe es eines starken Bürgermeisters mit Weitblick. Köstler: „Das ist mehr als das Bild in der morgigen Zeitung und mehr als nur Moderation.“ Wohin kurzfristiges Denken führe, sei derzeit bei der gescheiterten Entlastungsstraße und dem Rudolf- und Maria-Gunst-Haus zu sehen, wo man ständig auf Gutachter warte, ohne selbst Stellung zu beziehen und zu gestalten. Köstler: „Es braucht Durchsetzungsstärke, um Dinge voranzubringen. Der Bürgermeister muss mit Ideen und Zielen vorangehen und die Menschen mitnehmen.“

Und es brauche den Mut, auch „vermeintlich große Themen“ anzugehen. So reiche es beim Lärmschutz an der A 96 nicht aus, festzustellen, dass das „eine Nummer zu groß“ sei. Er werde dieses Thema wie auch den Bedarf an Mietwohnungen mit voller Kraft angehen. Die Wohnungen in der Rottenbucher Straße seien nur „ein Tropfen auf den heißen Stein“. Er bitte den Ortsverband für diese Vorhaben und den Wahlkampf um volle Unterstützung. Die wurde ihm einstimmig gewährt und mit großem Applaus zugesagt.