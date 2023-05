Peter Köstler zieht positive Halbzeitbilanz

Von: Martin Schullerus

„Wie versprochen angeschoben und umgesetzt“: Nach drei Jahren im Amt sieht Gräfelfings Bürgermeister Peter Köstler sich und die Gemeinde auf einem guten Weg. Foto: Michael Schönwälder © Michael Schönwälder

„Die letzten drei Jahre sind wahnsinnig schnell vergangen“, sagt Bürgermeister Peter Köstler. In einem Pressegespräch zog er nun eine Halbzeitbilanz für diese Wahlperiode, und die fällt – wenig überraschend – aus seiner Sicht positiv aus.

Gräfelfing – „Jeder Tag ist interessant, herausfordernd, aber wirklich schön“: Gräfelfings Bürgermeister Peter Köstler hat Freude an seinem Job. Er versuche, präsent zu sein, indem er in den Themen sattelfest, „einsatzfähig, wenn ich gebraucht werde“ und ansprechbar für die Bürger sei.

„Gräfelfing hat sich in den letzten drei Jahren so entwickelt, wie gewünscht.“ Er habe die Themen „wie versprochen angeschoben und umgesetzt“. Ausdrücklich lobte Köstler die „sehr gute Zusammenarbeit mit Gemeinderat, Verwaltung und den Bürgern“. Im Gemeinderat gebe es eine konstruktive Arbeit mit „sehr gutem Input über alle Fraktionen hinweg“. Und die Verwaltung sei hoch motiviert „über das normale Maß hinaus“ und ziehe an einem Strang.

Die Herausforderung durch die Ukraine-Krise hätten Gemeinde und Bürger hervorragend gemeistert. Etwa 40 Flüchtlinge – vor allem Familien mit Kindern – wohnen im gemeindeeigenen ehemaligen Hotel an der Würm, weitere in einem kirchlichen Gebäude. Und über 100 Flüchtlinge seien in Gräfelfing nach wie vor privat untergebracht.

Die Gemeinde habe ohne viel Aufhebens in die Notfall- und Notstromversorgung investiert. „Wir sind heute gut gerüstet, auch in Zusammenarbeit mit dem Landkreis“, so Peter Köstler.

Der Bürgermeister ging auch auf die Vielzahl großer Projekte ein, die derzeit parallel laufen. Der Sporthallenbau am Schulcampus Lochham sei bisher „geräuscharm und gut verlaufen“ und liege im Plan. KHG-Erweiterung, Pflegeheim-Neubau, Rathaus- und Bürgerhaus-Sanierung und perspektivisch das große Wohnungsbauprojekt auf dem ehemaligen Doemens-Gelände stünden in verschiedenen Stadien der Planung oder Fertigstellung. Die Rathaus-Sanierung soll im Herbst abgeschlossen sein. Dann beginnt der Anbau an der Westseite. Sanierung, An- und Umbau des Bürgerhauses ist gerade angelaufen und soll bis Herbst 2025 dauern.

Die Gefahr, Verwaltung, Gemeinderat und auch Bürgerschaft mit der intensiven Bautätigkeit zu überfordern, erkennt Köstler an. „Wir müssen uns bremsen. Die Bauverwaltung leistet Enormes. Und die Bürgerschaft trägt bisher alles positiv mit. Aber wir dürfen nicht überziehen.“ So habe man es bewusst vermieden, parallel zur Bürgerhaus-Sanierung auch noch das Neubau-Projekt gegenüber in der Bahnhofstraße 105 zu starten.

Hinzu kommt im Sommer noch die langwierige und aufwendige Leitungsverlegung für die Geothermie in der Bahnhofstraße Ost. Auch hier habe die Gemeinde zwei zeitlich getrennte Bauabschnitte angesetzt, mit Pause über den Winter, um Anwohner und Geschäftsleute nicht über Gebühr zu belasten. Gleichwohl sagt der Bürgermeister: „Für die Fernwärme werden wir in den nächsten zehn Jahren Kilometer Leitungen verlegen. Da kommt noch was auf den Ort zu.“

In der Kinderbetreuung hat Gräfelfing zu kämpfen, um die Nachfrage weiterhin zu 100 Prozent zu decken, wie es Doktrin der Gemeinde seit Jahrzehnten ist. Allerdings habe die Kommune mit der bewussten Diversifizierung der Träger – gemeindliche, private und kirchliche – eine gute Basis geschaffen, die Eltern ein großes Angebot und innerhalb des Systems einen recht flexiblen Ausgleich ermögliche. Trotzdem seien die räumlichen Kapazitäten aus Personalmangel nicht voll ausgelastet; die Gemeinde suche aktuell fünf weitere Mitarbeiterinnen in der Kinderbetreuung. Immerhin ließ die Situation es zu, dass Gräfelfing der Nachbargemeinde Planegg, in der aktuell über 100 Betreuungsplätze fehlen, fünf Plätze für dringende Fälle anbieten konnte.

Bei allen Erfolgen gestand der Bürgermeister auch Rückschläge ein. So habe er zwar die Zusage erhalten, dass nach erfolgter Tunnelsanierung an der A 96 neuer Flüsterasphalt auf der Autobahn aufgetragen werde. Doch die gewünschte Radar-anlage im Tunnel habe das bayerische Innenministerium mit dürftiger Argumentation abgelehnt. „Da habe ich mir einen Korb geholt“, so Köstler. Die baulichen Lärmschutzmaßnahmen, die die Gemeinde auf eigene Kosten am Westportal des Autobahntunnels durchführen will, verschieben sich mit der Tunnelsanierung um ein Jahr (wir berichteten).

Beim Thema Jahnplatz sei im Hintergrund viel gelaufen, auch wenn vor Ort keiner Veränderung sichtbar sei. Die Gemeinde habe mit dem Bebauungsplan „ihre Hausaufgaben gemacht“, nun liege die weitere Entwicklung definitiv nur noch an den Eigentümern des Schlüssel-Grundstücks, mit denen der Bürgermeister immer wieder im Kontakt sei.

Aus dem Verkehrskonzept hat die Gemeinde die ersten 30 kleineren Maßnahmen beschlossen. Die großen Entscheidungen etwa zum vorgeschlagenen radikalen Umbau der Bahnhofstraße West und der Entlastungsstraße sollen erst noch kommen. Für letztere sieht der Bürgermeister derzeit keine politische Mehrheit. Gleichwohl habe für ihn die Lösung des Problems Durchgangsverkehr Priorität.