Post-Frust in Gräfelfing

Ab 1. Juli nur noch vormittags geöffnet

Von Victoria Strachwitz schließen

Die Gräfelfinger sind frustriert. Ihre Postfiliale ist künftig nur noch vormittags geöffnet. Dabei ist es mitnichten selbstverständlich, dass es im Ort noch eine Filiale gibt.

Gräfelfing – Jeden Tag steht Alina Sodolan in ihrem Laden an der Gräfelfinger Bahnhofstraße 104. Sie kommt um 7.15 Uhr und geht um kurz nach 18 Uhr. Wenn sie nicht da ist, dann ist es ihr Lebenspartner Sebastian Macavei, der eigentlich die Postfiliale in Martinsried betreibt. Jetzt ändert Sodolan die Öffnungszeiten.

An der Tür des Geschäftes hängt ein Hinweis: Ab 1. Juli hat die Deutsche-Post-Filiale mit der Nummer 521 nur noch von 9 bis 13 geöffnet, mittwochs und samstags schließt sie bereits um 12 Uhr. Die Gräfelfinger sind darüber nicht erfreut. „Eine Zumutung für die arbeitende Bevölkerung“, heißt es.

Sodolan sagt: „Es tut mir wirklich leid.“ Aber sie und ihr Lebenspartner seien erschöpft. Mit der Post zusammenzuarbeiten sei extrem schwierig. „Ich habe nur unzufriedene Kunden da, weil die Pakete nicht richtig zugestellt werden.“ Sie sei eine private Unternehmerin, keine Mitarbeiterin der Post. Aber die Kunden beschwerten sich bei ihr über die Fehlleistungen der Post. Das koste sie Zeit und Nerven.

Fürs Kerngeschäft Schreibwaren bleibt keine Zeit

„Ich habe jetzt ein schlechtes Image“, sagt sie frustriert. Die Filiale in Planegg sei oft geschlossen, und dann kämen die Planegger auch noch zu ihr nach Gräfelfing in den Laden. Ihr Kerngeschäft seien eigentlich Schreibwaren, aber dazu komme sie gar nicht mehr. Und unzufriedene Kunden kauften keine Schreibwaren. Daher reiche das Geld auch nicht, um weitere Mitarbeiter einzustellen. „Ich suche mit der Post und dem Bürgermeister eine Lösung“, sagt sie.

Teil ihrer Überlegungen ist es aber auch, ihre Postfiliale ganz zu schließen. „Falls ich keine Unterstützung von der Post bekomme, muss ich meinen Vertrag kündigen. Ich bin wirklich verzweifelt.“

Der Pressesprecher der Post, Dieter Nawrath, erklärt auf Merkur-Anfrage: „Wir möchten die Öffnungszeiten schnellstmöglich gerne wieder ausweiten. Die Filialschließung steht nicht zur Debatte.“ Doch Sodolan fragt: „Woher will der das wissen?“ Sie fühlt sich von der Post im Stich gelassen. Sie habe im Februar das Gespräch gesucht und im Mai noch einmal. Seitdem habe sie nichts gehört. „Es hat sich nichts gebessert. Es gibt eine Verschlechterung.“ Viele Paketzusteller der Post verstünden kaum Deutsch. Sie seien nur eingestellt worden, weil sie fahren könnten, meint sie. „Wir bekommen den Frust ab.“

Als die Post im November 2020 ihre Geschäftsstelle in Gräfelfing schloss, eröffnete Sodolan ihren Laden. Seitdem ist sie die Post in Gräfelfing. In den ersten Tagen kam sie kaum zur Ruhe. Rund 500 Kunden gingen täglich bei ihr ein und aus. An diesem Umstand hat sich wenig geändert. Heute sind es etwa 400, im Sommer etwas weniger. Ferien hat Sodolan seit zweieinhalb Jahren nicht gemacht.

Bei Bürgermeister Peter Köstler hat Sodolan einen Notruf abgesetzt. Er und Sabine Strack, zuständig für Wirtschaftsförderung in der Gemeinde, sind daher im Gespräch mit Sodolan. Köstler hat Verständnis, dass die Gräfelfinger über die neuen Öffnungszeiten schimpfen. „Das löst bei den Bürgern keine Freude aus.“ Und er weiß auch: „Da geht es furchtbar zu.“ Aber an die Gräfelfinger gerichtet sagt er: „Wir sind froh, dass wir da jemand haben.“ Das sei die einzige Poststelle weit und breit.

Für die Betreiberin hat der Bürgermeister ein offenes Ohr und ebenfalls Verständnis. Für die Post hat er davon weniger: „Die Post selbst tut gar nichts. Die schließen ihre Filialen.“ Um eine Verbesserung für Gräfelfing und die Geschäftsinhaberin herbeizuführen, will Sabine Strack nun noch einmal gemeinsam mit Sodolan das Gespräch mit der Deutschen Post suchen.