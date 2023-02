Preissprung bei Kinderbetreuung

Von: Martin Schullerus

Das Kinderhaus in der Maria-Eich-Straße 1 musste die Gemeinde übernehmen, weil der Träger aufgab. Foto: d. rutt © Dagmar Rutt

Viele Eltern in Gräfelfing müssen sich ab September 2023 auf teils drastisch steigende Kosten für die Kinderbetreuung einstellen –dies allerdings ausgehend von vergleichsweise niedrigem Niveau. Die Gemeinde flankiert die unpopuläre Maßnahme mit einem Förderprogramm; auch der Staat unterstützt die Eltern mehr denn je.

Gräfelfing – „Gebühren zu erhöhen, macht keinen Spaß, ist aber notwendig“, sagte Bürgermeister Peter Köstler in der Sitzung des Hauptausschusses am Dienstag. Folgt der Gemeinderat dessen Empfehlung – wovon auszugehen ist –, steigen die Gebühren für die Kinderbetreuung in den gemeindlichen Einrichtungen zum neuen Betreuungsjahr im Herbst. Und andere Einrichtungen dürften folgen. Trotzdem sei die Gemeinde „nicht der Treiber“, sondern werde auch nach der Erhöhung der günstigste Anbieter am Ort sein, so der Bürgermeister.

In Gräfelfing gibt es etwa 1100 Kinderbetreuungsplätze für Kinder zwischen einem und zehn Jahren in einem breiten Spektrum aus kommunalen, kirchlichen und privaten Anbietern. Das ist so gewünscht, ja notwendig, wenn die Gesamtzahl, die den Bedarf vollkommen deckt, gehalten werden soll. Allerdings klafft die Schere zwischen den Gebühren privater und öffentlicher Einrichtungen immer stärker auseinander; die Differenz beträgt etwa bei einem Krippenplatz mit einer täglichen Betreuung von sieben bis acht Stunden bis zu knapp 300 Euro im Monat, was in dem Fall plus 75 Prozent entspricht.

Hinzu kommt, dass die Träger der Kindergärten St. Stefan und St. Johannes sowie der Krippe Fortschritt sich an den Gebühren der Gemeinde orientieren, das aber angesichts steigender Kosten für Personal, Energie, Materialien bis hin zum Bauunterhalt nicht mehr leisten können. 2022 gab bereits die Diakonie Jugendhilfe Oberbayern das Kinderhaus in der Maria-Eich-Straße 1 auf; die Gemeinde musste einspringen und es übernehmen. Auch der Kindergarten Flohzirkus wechselte aus diesem Grund den Träger (wir berichteten).

Die vom Hauptausschuss mehrheitlich empfohlene Steigerung orientiert sich jeweils am günstigsten privaten Träger und sieht im Kindergartenbereich den prozentual höchsten Sprung vor: Heute bezahlen Eltern für fünf bis sechs Stunden Betreuung real 21 Euro pro Monat, künftig 124 Euro. Dabei sind die 100 Euro, die jeder Träger pro Kind vom Staat bekommt, schon abgezogen. Kinderkrippen sind wegen des höheren Personalaufwands ungleich teurer. Hier soll der monatliche Betrag bei fünf bis sechs Stunden Betreuung täglich von 335 auf 390 Euro steigen. Allerdings gibt es für Kinder zwischen dem ersten und dritten Geburtstag jeweils 250 Euro Familiengeld vom Staat, das die Eltern direkt aufs Konto bekommen, sodass der reale Eigenbeitrag von 85 auf 140 Euro steigt.

In Hort und Nachmittagsbetreuung sind die Sprünge moderater, zum Beispiel von 99 auf 114 Euro bei einer täglichen Betreuung von drei bis vier Stunden beziehungsweise von 71 auf 80 Euro bei fünf Tagen Betreuung bis 14 Uhr.

Petra Hierl-Schmitz, Leiterin der Sozialverwaltung im Rathaus, verwies in der Sitzung nicht nur auf das Familiengeld und die 100 Euro Betreuungszuschuss, sondern auch auf den Kinderzuschlag zum Kindergeld, den Eltern beantragen können und der seit 1. Januar 2023 je nach Einkommen bis zu 250 Euro pro Kind beträgt.

Für Familien, die Sozialleistungen beziehen, übernimmt das Landratsamt die Kosten für Kinderbetreuung samt Verpflegung ohnehin. Das betrifft aktuell 59 Gräfelfinger Kinder allein in den gemeindlichen Einrichtungen. Und nicht zuletzt will die Gemeinde selbst mit einem eigenen, neuen Förderprogramm jenen Familien helfen, die etwas über der Bemessungsgrenze für Sozialhilfe liegen. Gestaffelt beträgt der Zuschuss 5 Prozent (bei 70 000 Euro Jahreseinkommen) bis 60 Prozent (15 000 Euro Jahreseinkommen) – und dies für alle betroffenen Gräfelfinger Kinder, unabhängig von der Betreuungseinrichtung, die sie besuchen. In gemeindlichen Einrichtungen gilt zudem eine Geschwisterermäßigung: Das zweite Kind bezahlt nur 70 Prozent, das dritte nur 50 Prozent des Beitrags.

Dass es zu der merklichen Erhöhung überhaupt kommen muss, hat der Gemeinderat teils selbst zu verantworten. Zuletzt erhöhte er die Gebühren 2016 um gerade mal zehn Prozent. Weitere von der Verwaltung vorgeschlagene Schritte lehnte das Gremium etwa 2019 ab. Dieser Fehler soll sich nicht wiederholen: Bereits jetzt will die Gemeinde eine Zehn-Prozent-Erhöhung für Herbst 2025 festschreiben.

Der Hauptausschuss stimmte der Gebührenerhöhung bei Gegenstimmen von Jürgen Evers (Grüne) und Anette Kitzmann-Waterloo (SPD) mehrheitlich zu. Das Förderprogramm fand einmütige Zustimmung.