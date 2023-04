Ab Ende Mai professionelle Werkstatt für alle

Werkzeug und Maschinen für Hobby-Handwerker nutzbar: In den ehemaligen Räumen der Doemens-Akademie hat der Verein „machBAR im Würmtal“ eine vorübergehende Bleibe gefunden. Unser Foto zeigt (v.l.) Mitglied Martin Feldner sowie die Vorstandsmitglieder Lotar Krahmer und Gerhard Hartl in der Werkstatt.

„machBAR im Würmtal“

Von Nicole Kalenda schließen

Werkbänke, Kreissäge, Keramik-Brennofen und 3D-Drucker: Die offene Werkstatt von „machBAR im Würmtal“ im Untergeschoss der ehemaligen Doemens-Brauakademie in Gräfelfing nimmt Gestalt an. Ende Mai soll’s losgehen.

Gräfelfing – Vier Monate haben sich die Macher von „machBAR im Würmtal“ für den Umbau gegeben, dann sollen die offenen Werkstätten im Keller der ehemaligen Doemens-Brauakademie in Gräfelfing ihren Betrieb aufnehmen. Anfang Februar begann der 18 Mitglieder starke „Verein zur Förderung von Eigenarbeit im Würmtal“ mit den Arbeiten, Ende Mai ist für die Eröffnung anvisiert. Diese setzt einen vorläufigen Schlusspunkt unter eine fünfjährige Suche nach geeigneten Räumen im Würmtal. Vorläufig deshalb, weil die Gemeinde Gräfelfing als Eigentümerin auf dem Gelände gemeinschaftliches und bezahlbares Wohnen ermöglichen möchte.

Bis Herbst 2026

Die dafür notwendigen Umbauarbeiten sollen voraussichtlich im Herbst 2026 beginnen. Dann muss „machBAR im Würmtal“ die 130 Quadratmeter wieder räumen, die dem Verein im Untergeschoss hinter dem ehemaligen Schulungsgebäude zur Verfügung stehen, in dem sich einst das Technikum der Doemens-Akademie mit Flaschenabfüll- und -reinigungsanlage befand.

Die Wohnprojektinitiative Interessengemeinschaft Alte Brauakademie hat „machBAR“ als Kooperationspartner für eine Zwischennutzung der bestehenden Gebäude mit ins Boot geholt, ebenso wie das Repair-Café Gräfelfing, das allerdings die Räume nicht für regelmäßige Aktionen nutzen wird, weil sie nicht barrierefrei sind. Wer die künftigen offenen Werkstätten nutzen möchte, muss über eine Außentreppe aus Metall nach unten.

Start war im Februar mit einer Grundsäuberung. Die Notausstiege wurden freigelegt, die ersten Elektroarbeiten wurden mit professioneller Unterstützung durchgeführt, abgetrennte und unnötige Leitungen entfernt. Inzwischen erhellen LED- Lichtleisten die Werkstatt.

Rest ist Lagerfläche

Diese nimmt weniger als die Hälfte des Untergeschosses ein, der Rest dient der Gemeinde Gräfelfing als Lagerfläche. Zurzeit befinden sich dort Schulmöbel der Volksschule Lochham. Um den Werkstattbereich vom Lager zu trennen und dieses im Winter nicht unnötig mitzuheizen, wird eine Rigipswand eingezogen. Die Deckenbalken, an denen sie befestigt werden soll, sind bereits moniert.

Auch das Einrichten hat begonnen. Teilweise holten die Mitglieder Möbel und Maschinen aus den beiden Kellerräumen, die ihnen in Planegg zur Verfügung stehen, teilweise wurde der Verein beschenkt. Die Gemeinde Gräfelfing stellte Nähmaschinentische, Werkbänke, Werkstatthocker und einen Getränkekühlschrank zur Verfügung, allesamt ausrangiert in der Volksschule Lochham. Der Planegger Horst Viol, der altersbedingt sein Schreinerhobby aufgegeben hat, spendete unter anderem Bandsäge, Drechselmaschine sowie Kreissäge. Und aus Hannover holten drei „machBAR“-Mitglieder kürzlich einen Brennofen für Keramik. Der Besitzer wollte ihn in gute Hände abgeben und war übers Internet auf „machBAR“ aufmerksam geworden. Auch eine Töpferscheibe wurde dem Verein geschenkt.

Wer also nach einem Töpfer-Volkshochschulkurs weiter Keramik herstellen möchte, kann das künftig im Untergeschoss der Stefanusstraße 8 in Gräfelfing machen. Allerdings nur nach einer intensiven Einweisung. „Voraussetzung dafür, hier zu arbeiten, ist ein Maschinenführerschein“, sagt Martin Feldner, „machBAR“-Mitglied und zugleich im Vorstand der IG Alte Brauakademie.

Rund 500 Stunden Arbeit

Es soll nicht nur gehämmert, gesägt und gedrechselt werden. Drei 3D-Drucker hat „machBAR“ angeschafft, einer steht bereits in der künftigen offenen Werkstatt. „Wir verwenden sie besonders gerne zur Herstellung von Ersatzteilen“, sagt Lotar Krahmer, der gemeinsam mit Gerhard Hartl und Torsten Friedrich den Vorstand bildet. Drucker, Keramikofen und Nähmaschinen sollen im vorderen Bereich bei den Fenstern genutzt werden, alle lauten Maschinen wandern in einen schallisolierten Raum am hinteren Ende, der noch auf seine Reinigung wartet. Dort wäre auch Platz für eine Formatkreissäge, einer der größten Wünsche der „machBAR“-Mitglieder. „Das wäre ein Traum“, sagt Krahmer. Wer eine abzugeben hat, kann sich über https://machbar-im-wuermtal.de an den Vorstand wenden. Und wer Lust hat, sich zu engagieren, ist ebenfalls hochwillkommen. Krahmer: „Wir wünschen uns ein paar mehr Mitwirkende.“ Dann könnten auch mehr Kurse angeboten werden.

250 Stunden Arbeit haben die Vereinsmitglieder bisher in die künftige offene Werkstatt gesteckt. Bis sie eröffnet wird, dürften locker weitere 250 Stunden hinzukommen. Die Gemeinde Gräfelfing stellt die Räume zur Verfügung und trägt die Nebenkosten. Außerdem ließ sie im Rahmen des Umzugs des Bürgerhauses in sein Interimsquartier in der ehemaligen Brauakademie die Heizung überprüfen und die Toilettenanlage herrichten. Die Gemeinde Planegg gewährte „machBAR“ heuer einen Zuschuss in Höhe von 18 000 Euro, wovon die Hälfte für die bauliche Anpassung des ehemaligen Technikums gedacht ist. 20 000 Euro hat ebenfalls für diesen Zweck die Stiftung der Kreissparkasse München Starnberg Ebersberg in Aussicht gestellt. Feldner: „Wenn das Programm hier läuft und erfolgreich ist, dann würden wir uns trauen, auch einen Zuschussantrag in Gräfelfing zu stellen.“